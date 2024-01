Im Rahmen einer digitalen Preview präsentiert Geberit gleich zu Jahresbeginn die mit Spannung erwarteten Neuheiten. Der Video-Livestream richtet sich an alle Baubeteiligte, die sich kompakt, detailliert und fundiert bereits vor den Frühjahrsmessen einen wertvollen Wissensvorsprung sichern wollen. Alle Interessierten können die Preview am 11. Januar 2024 um 10:00 Uhr online erleben unter www.geberit.de/preview.

2024 bringt Geberit zahlreiche Neuheiten auf den Markt und stellt diese im Rahmen der Geberit Neuheiten Preview vor. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten dabei praxisrelevante Informationen aus den Bereichen der Sanitärtechnik und Badausstattung. Mit dabei zu sein ist denkbar unkompliziert: Geberit bringt die Neuheiten per Livestream direkt auf Computer, Tablet oder Smartphone – kompakt, konzentriert und hochinformativ. Durch die Präsentation führt der Geschäftsführer der Geberit Vertriebs GmbH für Deutschland, Cyril Stutz.

Kompaktes Wissen in nur 30 Minuten

Die Geberit Neuheiten Preview wird online übertragen: Am 11. Januar 2024, ab 10 Uhr, können sich Baubeteiligte unkompliziert ohne vorherige Anmeldung zuschalten. Während des 30-minütigen Streams präsentieren Geberit Expertinnen und Experten aus dem Produktmanagement die Neuheiten des Unternehmens und bieten exklusive Einblicke in die Kompetenzen und Produktentwicklungen von Geberit. Die Zuschauer erwerben fundiertes Fachwissen aus erster Hand. Sie haben zudem die Gelegenheit, im Live Chat Fragen zu stellen und so die neuen Lösungen bis ins Detail kennenzulernen.

Neuheiten-Highlights 2024

Geberit präsentiert unter anderem das neue Dusch-WC Geberit AquaClean Alba, das den Komfort eines Dusch-WCs zum attraktiven Einstiegspreis ermöglicht. Weitere Neuheiten sind die wirtschaftliche und korrosionsbeständige Lösung für geschlossene Heiz- und Kühlkreisläufe Mapress Therm, die Überarbeitung der Geberit Bambini Badserie für Kindereinrichtungen sowie die neue Badmöbelplattform Mix & Match, die über 10.000 verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für die Zusammenstellung eines individuellen Waschplatzes bietet. Hinzu kommt Geberit Silent-Pro SuperTube, die revolutionäre Abwassertechnologie für Mehrgeschossbauten. Man darf also gespannt sein.

Termin vormerken – Neuheiten vor allen anderen erleben

Jetzt den Termin der digitalen Geberit Neuheiten Preview vormerken und den Planungs-, Beratungs- und Installationsalltag einfacher und effizienter machen – Infos ab sofort direkt online auf www.geberit.de/preview.