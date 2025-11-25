Panasonic Heating & Cooling Solutions präsentiert mit dem neuen FK1 Wandkonvektor sein erstes wassergeführtes Gebläsekonvektorgerät mit integrierter nanoe™ X Mark 3-Technologie, die VDI 6022 für Raumluftqualität zertifiziert ist. Das moderne Gerät kombiniert Energieeffizienz und Raumluftkomfort durch eine hochwertige Luftreinigung. Die Geräte sind ideal für den Einsatz in privaten Wohnräumen ebenso wie in gewerblichen Anwendungen.

Eine clevere Alternative zur Flächenheizung

Dank seiner kompakten Bauweise, der schnellen Reaktionszeit und dem einfachen Einbau ist der FK1 zudem eine smarte Alternative zu aufwendigen Flächenheizsystemen wie Fußboden- oder Wandheizungen. Er eignet sich besonders dort, wo bauliche Einschränkungen bestehen oder eine flexible Nachrüstung gefragt ist – und bietet dabei trotzdem den gleichen Komfort eines gleichmäßig temperierten Raums.

Effizienter Betrieb mit der Aquarea M-Serie

Besonders effizient entfaltet der FK1 sein Potenzial in Kombination mit den Panasonic Wärmepumpen der Aquarea M-Serie. Der Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen steigert die Energieeffizienz des Gesamtsystems erheblich. Durch die präzise, schnelle Regelbarkeit des Gebläsekonvektors entsteht ein hoher thermischer Komfort bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten – ideal für energieeffiziente Neubauten oder Sanierungsprojekte mit Fokus auf Nachhaltigkeit.

Design trifft Technik

Das wandmontierte Gerät überzeugt mit einem schlanken, zeitlos-mattweißen Design, das sich dezent in moderne Raumkonzepte einfügt. Der FK1 verfügt über leistungsstarke DC-Lüftermotoren, die eine stufenlose Regelung und einen besonders energieeffizienten, leisen Betrieb ermöglichen. Gleichzeitig ist das Gerät wartungsfreundlich konstruiert: Der Lüfter ist leicht zugänglich, was die Reinigung und den Service deutlich vereinfacht.

Aktive Luftreinigung rund um die Uhr

Im Inneren des FK1 arbeitet der leistungsstarke nanoe™ X Generator Mark 3, der bis zu 48 Billionen Hydroxylradikale pro Sekunde freisetzt. Diese natürlichen Partikel neutralisieren zuverlässig Schadstoffe in der Raumluft, darunter Viren, Bakterien, Pollen, Allergene, Schimmelsporen und unangenehme Gerüche. Die Luftreinigungsfunktion arbeitet dabei rund um die Uhr – auch bei ausgeschaltetem Heiz- oder Kühlbetrieb – und sorgt so dauerhaft für eine spürbar bessere Raumluftqualität.

Die nanoe™ X Mark 3-Technologie von Panasonic wurde wissenschaftlich getestet und erfüllt die Anforderungen der VDI 6022 Blatt 1 und Blatt 1.1, die sich mit den Hygieneanforderungen an RLT-Anlagen und -Geräte, hier Besonderheiten dezentraler RLT-Anlagen/-Geräte, befasst. Darüber hinaus erfüllt nanoe™ X Mark 3 auch die Anforderungen nach VDI 6022 Blatt 5, wonach beschwerdeauslösende Allergene im Raum reduziert werden und die Technologie für Allergiker geeignet ist.

P-Link-kompatibel

Verfügbar ist der FK1 in sechs verschiedenen Leistungsstufen von 2 bis 5 kW, sodass er flexibel an unterschiedlich große Räume angepasst werden kann. Darüber hinaus ist der Konvektor P-Link-kompatibel – für den Kunden bedeutet das eine komfortable zentrale Steuerung mehrerer Geräte, eine effiziente Kommunikation zwischen Innen- und Außeneinheiten sowie die Möglichkeit der Einbindung in intelligente Gebäudemanagementsysteme.

Mit dem FK1 bringt Panasonic einen Gebläsekonvektor für die Wandmontage auf den Markt, der fortschrittliche Luftreinigung, nachhaltige Heiz- und Kühltechnik sowie modernes Design vereint. Das Ergebnis ist ein effizienter Betrieb der Wärmepumpenheizung sowie ein gesundes und komfortables Raumklima.