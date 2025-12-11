Pentair JUNG PUMPEN: Kongresse - OWL-Abwassertag
SCHWERPUNKT
Die Abwasserinfrastruktur steht vor komplexen Herausforderungen: Sanierungsbedarf, demografische Veränderungen und klimabedingte Extremwetterereignisse erfordern Anpassungen und innovative Lösungen. Der OWL-Abwassertag bietet Fachkräften eine Plattform über aktuelle Entwicklungen, rechtliche Rahmenbedingungen und zukunftsweisende Technologien für eine nachhaltige und leistungsfähige Abwasserentsorgung.
AGENDA
9.00 Uhr
Begrüßung und Einleitung - Marco Koch, Jung Pumpen GmbH
9.15 Uhr
"KARL- und weiter?" Überblick über die neue Europäische Kommunalabwasserrichtlinie - Daniela Deifuß-Kruse, Rechtsanwältin, BRANDI Rechtsanwälte
9.45 Uhr
Innovative Technik und Sets für die Sanierung von Kleinpumpwerken - Christian Winter & Mathias Grabbe, Abwasserservice Christian Winter & Jung Pumpen GmbH
10.10 Uhr
Vorstellung der Ausstellenden
10.35 Uhr
Kaffeepause / Besuch der Ausstellung
11.00 Uhr
Optimierung bestehender Steuerungssysteme - Nutzung neuer IOT-Systeme - Kevin Emich, Produktmanager, Jung Pumpen GmbH
11.30 Uhr
Xcentric, die Innovative Technologie für Abwasser-Pumpenanlagen von Pentair - Thijs Pasman, Pentair Nijhuis, NL
12.00 Uhr
Mittagspause / Besuch der Fachausstellung
13.15 Uhr
„Wenn die Pumpe streikt...“ und andere Geschichten - Obacht Comedy - Nik Lucht, Künstler
13.30 Uhr
Schutz hydraulischer Systeme vor Luftansammlungen, Unterdruck und Druckstoß - Bernd Husemann, AIRVALVE Flow Control GmbH
14.00 Uhr
Reinigung von Abwasserdruckleitungen mit dem Comprex-Impulsspülverfahren - Dipl.-Ing. V. Wöhrmann Hammann GmbH
14.30 Uhr
Kaffeepause / Besuch der Ausstellung
15.00 Uhr
Die neue DIN 1986-100: Neuerungen in der Gebäude- und Grundstücksentwässerung – KOSTRA DWD 2020 - Markus Purschke, Leiter pamcademy Pam Building Deutschland & Marco Koch, Jung Pumpen GmbH
15.30 Uhr
Abschlussdiskussion mit allen Referenten zu den Themen des Tages - Moderation Marco Koch
16.00 Uhr
Ende der Veranstaltung
18.30 Uhr
Abendveranstaltung - Come together
HINWEIS
Dieses Seminar ist als Fortbildungsveranstaltung von der Ingenieurkammer-Bau NRW anerkannt worden.
Anerkennungsumfang: __ Fortbildungspunkte
Seminar-.Nr. _____ - Seminardatum: 22.01.2026
(Beantragung läuft - Sobald der Antrag durch ist, hinterlegen wir die entsprechenden Informationen.)
Termine
22.01.2026 um 09:00 bis 16:00 Uhr in Steinhagen Jetzt anmelden
Referenten
Daniela Deifuß-Kruse (Brandi Rechtsanwälte)
Bernd Husemann, Geschäftsführung Technik (AIRVALVE Flow Control GmbH)
Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)
Christian Winter (ASW AbwasserService Christian Winter)
V. Wörmann (Hammann Engineering GmbH)
Markus Purschke, Leiter pamcademy (Pam Building)
Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 199,00 € zzgl. MwSt..
Teilnehmerzahl
160 Teilnehmer
Übernachtung
Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.
Branche
Anlagenbauer,
Architekten,
Betreibergesellschaften,
Eigenbetriebe,
Kommunen,
Planer,
Rohrleitungsbauer,
Tiefbauer,
Umweltämter,
Zweckverbände
Dokumente