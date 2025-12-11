Am 22.01.2026 um 09:00 bis 16:00 Uhr in Steinhagen

SCHWERPUNKT

Die Abwasserinfrastruktur steht vor komplexen Herausforderungen: Sanierungsbedarf, demografische Veränderungen und klimabedingte Extremwetterereignisse erfordern Anpassungen und innovative Lösungen. Der OWL-Abwassertag bietet Fachkräften eine Plattform über aktuelle Entwicklungen, rechtliche Rahmenbedingungen und zukunftsweisende Technologien für eine nachhaltige und leistungsfähige Abwasserentsorgung.

AGENDA

9.00 Uhr

Begrüßung und Einleitung - Marco Koch, Jung Pumpen GmbH

9.15 Uhr

"KARL- und weiter?" Überblick über die neue Europäische Kommunalabwasserrichtlinie - Daniela Deifuß-Kruse, Rechtsanwältin, BRANDI Rechtsanwälte

9.45 Uhr

Innovative Technik und Sets für die Sanierung von Kleinpumpwerken - Christian Winter & Mathias Grabbe, Abwasserservice Christian Winter & Jung Pumpen GmbH

10.10 Uhr

Vorstellung der Ausstellenden

10.35 Uhr

Kaffeepause / Besuch der Ausstellung

11.00 Uhr

Optimierung bestehender Steuerungssysteme - Nutzung neuer IOT-Systeme - Kevin Emich, Produktmanager, Jung Pumpen GmbH

11.30 Uhr

Xcentric, die Innovative Technologie für Abwasser-Pumpenanlagen von Pentair - Thijs Pasman, Pentair Nijhuis, NL

12.00 Uhr

Mittagspause / Besuch der Fachausstellung

13.15 Uhr

„Wenn die Pumpe streikt...“ und andere Geschichten - Obacht Comedy - Nik Lucht, Künstler

13.30 Uhr

Schutz hydraulischer Systeme vor Luftansammlungen, Unterdruck und Druckstoß - Bernd Husemann, AIRVALVE Flow Control GmbH

14.00 Uhr

Reinigung von Abwasserdruckleitungen mit dem Comprex-Impulsspülverfahren - Dipl.-Ing. V. Wöhrmann Hammann GmbH

14.30 Uhr

Kaffeepause / Besuch der Ausstellung

15.00 Uhr

Die neue DIN 1986-100: Neuerungen in der Gebäude- und Grundstücksentwässerung – KOSTRA DWD 2020 - Markus Purschke, Leiter pamcademy Pam Building Deutschland & Marco Koch, Jung Pumpen GmbH

15.30 Uhr

Abschlussdiskussion mit allen Referenten zu den Themen des Tages - Moderation Marco Koch

16.00 Uhr

Ende der Veranstaltung

18.30 Uhr

Abendveranstaltung - Come together

HINWEIS

Dieses Seminar ist als Fortbildungsveranstaltung von der Ingenieurkammer-Bau NRW anerkannt worden.

Anerkennungsumfang: __ Fortbildungspunkte

Seminar-.Nr. _____ - Seminardatum: 22.01.2026

(Beantragung läuft - Sobald der Antrag durch ist, hinterlegen wir die entsprechenden Informationen.)

Referenten

Daniela Deifuß-Kruse (Brandi Rechtsanwälte)

Bernd Husemann, Geschäftsführung Technik (AIRVALVE Flow Control GmbH)

Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)

Christian Winter (ASW AbwasserService Christian Winter)

V. Wörmann (Hammann Engineering GmbH)

Markus Purschke, Leiter pamcademy (Pam Building)

Seminarkosten

Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 199,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl

160 Teilnehmer

Übernachtung

Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.

Branche

Anlagenbauer,

Architekten,

Betreibergesellschaften,

Eigenbetriebe,

Kommunen,

Planer,

Rohrleitungsbauer,

Tiefbauer,

Umweltämter,

Zweckverbände

