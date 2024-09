Die elektrische Heizkörper-Kollektion E-Panel von Vasco überträgt Strom direkt in Wärme. Schnelligkeit, die besonders beim kurzzeitigen Aufheizen im Badezimmer – aber auch anderer Räume vom Keller bis unters Dach – gefragt ist. Für die Installation wird lediglich eine Steckdose benötigt. Das Sortiment umfasst horizontale und vertikale Elektroheizkörper in verschiedenen Leistungsstufen. Die Frontplatte gibt es in profiliertem oder flachem Design in klassischem Weiß oder 56 weiteren Vasco-Trendfarben.

E-Panel - Vasco