Mit dem ausgeklügelten Doppel-Rollensystem, den ergonomischen Griffen, die gut in der Hand liegen, lassen sich die Türen spielend leicht öffnen und schließen. Die vollgerahmte Serie weist aufgrund der hohen Profile in Chromoptik die beste Dichtigkeit auf. Ausschwenkbare Türen und die werksseitig aufgetragene SMARTCLEAN-Beschichtung sorgen dafür, dass die Schiebetüren dieser Duschkabinenserie leicht zu reinigen sind. Nach Bedarf kann bei einigen Modellen optional ein Handtuchhalter montiert werden. Das 5 und 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und die Chromfarbenden Profile machen die Serie zu einem dauerhaften Partner im Badezimmer. Die Serie ALVIER ist in neun Ausführungen erhältlich.

