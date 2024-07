Nach einer erfolgreichen Premiere im Jahr 2023 fand vom 19.-21. Juni auf Schloss Craheim das zweite interdomus Haustechnik Lehrlingscamp statt. Mehr als 30 Fachbetriebe aus ganz Deutschland hatten das Angebot ihrer Verbundgruppe genutzt und ihre Auszubildenden zum „Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“ ins unterfränkische Stadtlauringen geschickt. Das Lehrlingscamp zielt darauf ab, die Fachkräfte von morgen zu schulen und die Fachhandwerksbetriebe der Mitglieder von interdomus Haustechnik zu stärken.

interdomus Haustechnik, Deutschlands mitgliederstärkste Verbundgruppe für das SHK-Handwerk, unterstützt mit dem Lehrlingscamp ihre Mitgliedsbetriebe in vielfacher Hinsicht: Die Attraktivität als Ausbildungsbetrieb wird gesteigert, die Bindung der Lehrlinge an den Betrieb gefördert und damit auch die Abbrecherquote gesenkt. Die Veranstaltung kombinierte Theorie und Praxis mit reichlich Spaß, um den Auszubildenden im Alter von 16-29 Jahren eine umfassende und motivierende Erfahrung zu bieten.

Im SHK-Handwerk wurden laut Zentralverband Sanitär Heizung Klima im Jahr 2022 über alle Gewerke betrachtet 38.000 Auszubildende ausgebildet. Rund 36 Prozent der Lehrlinge brechen ihre Ausbildung ab. Hintergründe sind nicht selten fehlendes Wissen über das Berufsbild und die Identifikation sowohl mit dem Beruf als auch dem Unternehmen. „Vor diesem Hintergrund ist unser Lehrlingscamp besonders wertvoll“, betont Stefan Ehrhard, Geschäftsführer interdomus Haustechnik. Denn während des dreitägigen Camps erhielten die Auszubildenden nicht nur einen ganz neuen Einblick in das Berufsbild. Praxisnah und spannend vermittelt, halfen die Inhalte auch, falsche Vorstellungen zu vermeiden. „So stellen wir sicher, dass die dringend benötigten Fachkräfte dem Handwerk erhalten bleiben“, fügt Stefan Ehrhard hinzu.

Zu den Programm-Highlights gehörten verschiedene Workshops, von Sanitärsystemlösungen über Wärmeerzeuger und Verbindungstechniken bis hin zur Schulung an einer komplexen Wärmepumpe, weiterhin ein Seminar zur nachhaltigen Heizwasseraufbereitung, eine exklusive Führung durch die Werkhallen von Maincor Rohrsysteme in Knetzgau, verschiedene Teambuilding-Aufgaben sowie ein gemeinsamer Grillabend und – passend zur EM – ein Fußballmatch.

Das Feedback der Teilnehmer reichte am Ende der Veranstaltung von "wunschlos glücklich" bis hin zu "könnte auch gut und gerne eine Woche dauern". Stefan Ehrhard zeigt sich erfreut über die hohe Motivation der jungen Teilnehmer: „Es ist großartig zu erleben, dass sich das Lehrlingscamp als Plattform für den Austausch etabliert hat und von den Betrieben und Lehrlingen gleichermaßen angenommen wird. Wenn wir einige der jungen Menschen erreicht haben, dann haben wir schon etwas richtig gemacht. Wir haben die Themen so ausgewählt, dass sie die vielfältigen Aufgaben des SHK-Handwerks abdecken und so praxisnah sind, dass die Auszubildenden das Erlernte direkt im beruflichen Alltag anwenden können.“ Sein Dank galt aber nicht nur den Auszubildenden, sondern auch den Herstellern, die das Programm mit ihren Workshops und Seminaren aktiv mitgestaltet haben. „Für uns ist dies ein klares Zeichen dafür, dass wir die Herausforderungen unserer Branche meistern können, wenn wir sie gemeinsam angehen.“ Das Lehrlingscamp wird auch 2025 wieder angeboten. Das Team von interdomus Haustechnik hat bereits mit der Planung begonnen und freut sich darauf, erneut zahlreiche junge Menschen auf ihrem Weg im Handwerk zu unterstützen und zu fördern.