Ab März sorgen Pollen bei vielen Menschen häufig für Beschwerden. Mit dem neuen Etherea ZKE Klimagerät für mehr Komfort und bessere Raumluftqualität von Panasonic Heating & Cooling Solutions können besonders Allergiker in Zukunft durchatmen. Die neue Version verfügt über die hochmoderne nanoe™ X Mark 3-Technologie, der laut VDI 6022-Richtlinie bescheinigt wird, beschwerdeauslösende Allergene im Raum zu reduzieren.

Der revolutionäre nanoe™ X Generator Mark 3 von Panasonic hebt die Luftreinigung auf ein neues Niveau, ganz ohne Filterwechsel oder Wartungsarbeiten. Durch die Erzeugung von 48 Billionen Hydroxylradikalen pro Sekunde – den natürlichen Luftreinigungspartikeln, die auch in der Natur vorkommen – werden fünf Arten von Schadstoffen und Allergenen, einschließlich bestimmter Viren, Bakterien und Gerüche, wirksam gehemmt. Die Technologie arbeitet kontinuierlich, auch wenn das Gerät im Ventilatormodus ist, und gewährleistet so rund um die Uhr Schutz und ein sauberes Raumklima. Darüber hinaus verfügt die Etherea-Reihe über einen Innenreinigungsvorgang, bei dem die integrierte nanoe™ X-Technologie zur Selbstreinigung und Desodorierung von Filter, Verdampfer und Luftauslass eingesetzt wird.

Die Luft-Luft-Wärmepumpe sorgt nicht nur für optimale Raumluft und hohes Wohlbefinden, sondern setzt auch neue Standards für energieeffizientes Heizen und Kühlen. Mit einem hervorragenden Energiewert von bis zu A+++ und einem superleisen Betriebsgeräusch von nur 19 dB(A) beim Heizen und Kühlen bietet die Klimaanlage ein konstant angenehmes Raumklima und optimale Leistung über das ganze Jahr. Neben der Luftreinigungstechnologie verfügt die neue Etherea Serie auch über die innovative Aerowings 2.0-Funktion: Dabei sorgen zwei flexible Lamellen für eine optimale Bündelung des Luftstroms, die eine gleichmäßige Luftverteilung im ganzen Raum und so ein schnelles und effizientes Heizen oder Kühlen ermöglicht.

Durch die integrierte W-Lan-Funktion und eine fortschrittliche intelligente Steuerung kann das Klimagerät mühelos von überall aus verwaltet werden. Die Verbindung mit der Panasonic Comfort Cloud App ermöglicht die Steuerung aller Systemfunktionen über ein Smartgerät. So können Temperatur, Einstellung des Modus sowie Energieverbrauch überwacht werden, was zu mehr Energieeffizienz und höheren Kosteneinsparungen beiträgt. Zudem ist die Etherea ZKE-Serie mit den führenden Sprachassistenten auf dem Markt kompatibel und ermöglicht eine einfache Steuerung über Sprachbefehle.

Erhältlich in den Farben Graphitgrau, Silber und Reinweiß, fügen sich diese Geräte nahtlos in jedes Interieur ein und nehmen mit ihrem kompakten und schmalen Gehäuse nur wenig Platz an der Wand ein. Die neue Etherea-Serie ist als Single- und Multisplit-Gerät von 2,05 kW bis 7,10 kW erhältlich, und die graphitgrauen Geräte haben eine neue Leistung von 4,2 kW.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aircon.panasonic.eu.