Möbel, Keramik, Armaturen und Accessoires fügen sich zu einem noch nie dagewesenen hansgrohe Baderlebnis zusammen. Gemeinsam mit Architekt Peter Ippolito entwickelt die Premiummarke ganzheitliche Badezimmerkonzepte und lädt zum Ausflug ins Traumbadezimmer ein. Der Architekt setzt mit seinem international renommierten interdisziplinären Büro Ippolito Fleitz Group die von PHOENIX gestalteten hansgrohe Neuheiten in drei Badezimmerkonzepten in Szene. „Wie kann man ganz einfach zum ultimativen Traumbad kommen? Wie lässt sich das Bad innovativer, individueller und nachhaltiger gestalten? Mit diesen Fragen begann die Konzeption der Traumbäder. So entstanden aus einzelnen Sanitärinstallationen einfach perfekt abgestimmte Baderlebnisse, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das Badezimmer wird als ganzheitlicher Wohlfühlmomente erlebt ", sagt Marc André Palm, Head of Global Brand Marketing hansgrohe. „Mein persönliches Traumbad ist ein Ort des Wohlbefindens, ein Ort in dem Natur und Komfort eine Symbiose eingehen. Das Badezimmer rückt immer weiter aus seiner Nebenrolle im Haus und nimmt seine Hauptrolle endlich wahr. Es wird der Raum, der es sein kann. Alle Badkonzepte zeichnen sich durch eine warme Haptik und nachhaltige Materialien aus. Clevere Funktionen, Individualisierung und Personalisierung machen die Traumbäder zu nahtlosen, interaktiven Umgebungen für jeden Stil und jede Lebenssituation“, fügt Peter Ippolito hinzu.

Ein neuer Blick auf den Alltag

Epische Familienabenteuer, aufregende Weltreisen oder paradiesische Harmonie: Die Inspiration für die innovativen Badezimmerkonzepte könnte nicht unterschiedlicher sein. Im Kern verbindet sie jedoch alle das Bestreben, die schönsten Momente mit Wasser auch für kommende Generationen zu bewahren und dabei nicht auf Komfort und Design verzichten zu müssen. Aus einer Hand kommen Möbel, Waschbecken und Ablaufsysteme, WCs und die Neuheiten im Bereich Armaturen, Duschen sowie Accessoires. So entstehen perfekt aufeinander abgestimmte Raumkonzepte.