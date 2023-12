Was die Energiegemeinschaften jahrzehntelang stark gemacht hat, war nicht nur die feste Verankerung vor Ort, sondern auch der überregionale Austausch untereinander. Jetzt erleben die Partnerschaften aus Energie­versorgern, Geräteindustrie, Fachgroßhandel und Fachhandwerk unter dem Vorzeichen der schnellen Veränderungen am Markt einen Auf­schwung. Trotz der Herausforderungen durch hohen Fachkräftebedarf, sto­ckende Materiallieferungen und volatile Investitionsbedingungen sollen mo­derne Heizungsanlagen, Solarmodule oder Wärmepumpen, Wallboxen, Stromnetze, Smart Meter oder Energiemanagementsysteme weitsichtig ge­plant, zügig installiert, wirtschaftlich betrieben und fortlaufend gewartet wer­den. Die aufwendigen Prozesse gelingen ökonomisch und ökologisch am besten, wenn sich alle Beteiligten einig sind und die Arbeiten effizient und mit hoher Qualität Hand in Hand erledigen. Dafür kooperieren in vielen Re­gionen Deutschlands die Marktpartner in Energiegemeinschaften zum bei­derseitigen Nutzen für Endverbraucher und Unternehmen.

Win-win-Partnerschaften für die Energiewende

Technische Updates, die Integration in größere Strukturen oder die Berück­sichtigung immer neuer Gesetze liegen in den Händen von Mitarbeitenden der Unternehmen vor Ort. Durch gemeinsame Schulungen und Fortbildun­gen entlang modernster Technik halten sich die Unternehmen gegenseitig up to date. Informations- und Beratungsangebote erstellen die Partner ge­meinsam für ihre Kunden. In den Energiegemeinschaften werden neue För­derprogramme, veränderte technische Anforderungen oder unternehmeri­sche Fragestellungen zentral in Anwendungsempfehlungen übersetzt. Kun­den erhalten Tipps für Handwerker, Planer oder Berater vor Ort. Die Ener­giegemeinschaften sind Treiber und win-win-Partnerschaften für die Ener­giewende.

Jetzt online: Überblick und Unterstützung

Wie organisiert sich eine Energiegemeinschaft am besten? Was bieten die Kooperationen den Unternehmen? Welche partnerschaftliche Kundenkom­munikation ist möglich? Welche Neuigkeiten sind für die Marktpartner rele­vant? Über diese und weitere Aspekte informiert die HEA-Internetseite www.energiegemeinschaften.com nach einem Update noch umfänglicher.

Die Website bietet Unternehmen und Endverbrauchern auch einen Über­blick über die kooperierenden Unternehmen ihrer Region. Die Nutzerinnen und Nutzer finden eine übersichtliche Website vor, die Kontakte zu regiona­len Marktpartnerschaften ermöglicht und den überregionalen Austausch un­terstützt. Die Internetseite wird sukzessive erweitert und ständig aktualisiert.

Über die HEA: Die HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwen­dung e.V. hat ihren Sitz in Berlin. Sie ist der Marktpartnerverbund der Energiewirtschaft. Mitglieder sind Energieversorger, Unternehmen der Ge­räteindustrie, die Spitzenverbände der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW, der Elektro- und Elektronikindustrie ZVEI, der Elektro- und Sani­tärfachhandwerke ZVEH und ZVSHK sowie des Fachgroßhandels VEG und DGH.