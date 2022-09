In der Sommerausgabe des Magazins „CHEFINFO“ wurden oberösterreichische Unternehmen nach Innovationskraft in neun Kategorien miteinander verglichen und gereiht. In der Kategorie „Bester Arbeitgeber“ darf sich Biomassepionier Hargassner Heiztechnik aus Weng über eine sehr gute Platzierung unter den ersten fünf aller verglichenen Unternehmen und Branchen freuen.

Die Innovationskraft der Unternehmen wurde für verschiedene Kategorien und mit diversen Kriterien z. B. nach Anzahl der Patente, Kommunikation, Forschung oder Nachhaltigkeit beurteilt. CHEFINFO schreibt zu den Kriterien, die ein Unternehmen zum besten Arbeitgeber machen, dass es auch um ein Gefühl von Fairness und Vertrauen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten geht. Hargassner befindet sich als einziges Unternehmen aus der Heizungsbranche in diesem Spitzenfeld.

Spitzenplatziert aus der Heizungsbranche

Für Hargassner scheint es sich nun auszuzahlen, dass in der Coronazeit nicht nur durchgehend sichere Arbeitsstellen geboten wurden, sondern mehrere Hundert Arbeitsplätze neu geschaffen wurden. Mittlerweile beschäftigt Hargassner mehr als 750 Mitarbeiter an den Standorten Weng und Lenzing. Und es werden weitere gesucht.

Ausschlaggebend für Platzierung von CHEFINFO war die die geringe Mitarbeiterfluktuation und die bereits seit langem bestehenden Mitarbeiter Benefits wie z. B. das seit 2009 am Standort in Weng eingerichtete und erweiterte Fitnessstudio. Zudem bietet die topmoderne Firmenzentrale „Hargassner Energy World“ auch ein Pausencenter mit Betriebsrestaurant und Gastgarten. Und seit kurzem ist sogar ein Mitarbeiterbistro dazugekommen. Täglich werden zwei Menüs mit hochwertigen Zutaten aus der Region im Haus frisch gekocht.

Der Mensch zählt

Für die Hargassner Firmenkultur zählt der Mensch auch im Arbeitsalltag. Pausen sind wichtig und gewünscht und auch die Geselligkeit wird beim Biomassepionier aus Weng groß geschrieben z. B. beim Sommerfest oder Sportevents wie dem Firmenskitag.

Für Kinder wird eine Betreuung in den Ferien angeboten, die bald auf das ganze Jahr ausgeweitet werden soll.

Auf den optimalen Arbeitsprozess legt man besonders hohes Augenmerk - so beispielsweise bei den brandneuen Montagelinien der aktuellen Produktionserweiterung. Die Mitarbeiter durchlaufen jetzt gemeinsam mit „ihrem“ Heizkessel die gesamte Montagelinie und haben dadurch viel abwechslungsreichere Aufgaben. Die Arbeit wird kurzweiliger und interessanter.

„Wir sind auch besonders stolz auf unsere hauseigene Lehrwerkstatt. Wichtige Schlüsselpositionen besetzen wir gerne mit unseren früheren Hargassner-Lehrlingen“, so Geschäftsführer Markus Hargassner. Die Lehre wird vielfältig gestaltet und zusätzlich werden laufend Aus- und Weiterbildungen angeboten. Auch eine Lehre mit Matura ist bei Hargassner seit längerem schon möglich und wird aktiv gefördert. Daneben gibt es für Lehrlinge auch viele Workshops und Freizeitmöglichkeiten.

Das Unternehmen bietet seiner Belegschaft in Weng nicht nur die Möglichkeit, in einem innovativen und internationalen Arbeitsumfeld tätig zu sein, sondern das Ganze in einem familiären Arbeitsklima gemeinsam mit der Familie Hargassner und auf höchstem technologischem Niveau. Die Mitarbeiter und ein ganzen Entwicklungsteam bringen dazu aktiv ihre Ideen ein und arbeiten begeistert an der Zukunft des Heizens mit.

Bei Interesse an einer Bewerbung: www.hargassner.at/karriere

Hier geht's zum Magazin "CHEFINFO" epaper.chefinfo.at/2022/ci0622/