Vaillant ist derzeit der einzige Hersteller am Markt, der junge Unternehmer bei der Gründung eines eigenen Installationsbetriebes unterstützt.

GründungsWerkstatt bietet umfangreiches Programm für das SHK-Fachhandwerk - Mit individuellen Leistungspaketen begleitet Vaillant den Weg in die Selbstständigkeit

Mit der neuen GründungsWerkstatt unterstützt Vaillant Fachhandwerker bei ihrem Wunsch, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Von der Gründung des Unternehmens über die Kundengewinnung, das Marketing, die Digitalisierung sowie die Materialorganisation bis hin zu Rechts-, Steuer- und Förderungsthemen bietet die GründungsWerkstatt ein umfassendes und individuelles Programm für das SHK-Fachhandwerk.

„Im Markt gibt es einen großen Bedarf nach Unterstützung bei Unternehmensgründungen und dem Umgang mit innovativen Heiztechnologien“, so Marco Faccin, Leiter Strategische Vertriebsprojekte bei Vaillant Deutschland. Die stark wachsende Nachfrage nach moderner Heiztechnik und insbesondere Wärmepumpen kann nur mit ausreichend Kapazitäten im SHK-Fachhandwerk befriedigt werden. Doch gerade daran mangelt es. „Vaillant leistet einen Beitrag dazu, diese Kapazitäten zu erhöhen. Wir unterstützen sowohl individuelle Laufbahnen als auch das SHK-Fachhandwerk insgesamt“, so Faccin weiter.

In einem Erstgespräch informiert ein Vaillant Gründungsberater über Herausforderungen, mögliche Strategien und individuelle Lösungen. Der angehende SHK-Unternehmer kann anschließend entscheiden, ob er die umfassenden Leistungen der GründungsWerkstatt in Anspruch nehmen möchte. Wer sich dann für die GründungsWerkstatt entscheidet, bekommt Instrumente und Wissen für die erfolgreiche Unternehmensgründung und -führung an die Hand.

„Immer einen Ansprechpartner zu haben, ist eine große Unterstützung - egal, ob es sich um Fragen zur eigentlichen Unternehmensgründung, zur Technik oder zum Marketing handelt. Die Gründung hätte ich vielleicht auch allein geschafft, aber bestimmt mit mehr Hürden und mehr Lehrgeld“, so Niklas Weißgerber von Weißgerber Heizung-Sanitär, Mittweida.

Dabei ist keine Gründung wie die andere. „Jeder Unternehmensgründer hat eine andere Vorbildung, andere Wünsche und unterschiedliche Perspektiven in seinem regionalen Markt“, bestätigt Faccin. Deswegen bietet die GründungsWerkstatt eine Vielzahl an Leistungspaketen, die sehr genau auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind. Dazu gehört auch, Fachpersonal für das eigene Unternehmen zu begeistern und zu gewinnen. Denn je mehr Selbstständige und Firmen im Fachhandwerk tätig sind, desto mehr Installationskapazität und Wachstum kann auf Dauer gewährleistet werden.