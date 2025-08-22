Praktisches Produkt-Know-how einfach kurz per App abrufen: Mit der my perma-trade App haben SHK-Fachhandwerker alle wichtigen Infos rund um die Installation und Wartung von perma-trade Produkten immer griffbereit in der Tasche. Bild: perma-trade Wassertechnik GmbH

Eigentlich ist ja alles klar – aber wie ging das doch gleich nochmal im Detail? Wassertechnik-Wissen wird heute immer komplexer und die dazu passenden Produktlösungen wollen natürlich auch richtig angewendet sein. Mit der my perma-trade App haben SHK-Fachhandwerker alle wichtigen Infos rund um die Installation und Wartung von perma-trade Produkten immer griffbereit in der Tasche und können gesammeltes Praxis-Wissen einfach schnell per Handy oder Tablet abrufen. Ein Dimensionierungsrechner unterstützt beispielweise bei der Auslegung und berechnet die jeweils benötigten perma-trade Produkte für die Anlagenwasseraufbereitung nach VDI-Richtlinie 2035. Zudem können Monteure perma-trade Produkte über die my perma-trade App online verwalten und haben dort auch gleich alle Bedienungsanleitungen gesammelt parat. Ein weiteres hilfreiches Highlight: In der App sind nun auch perma-trade Service-Videos hinterlegt, die alle wichtigen Handgriffe und Infos zu wichtigen Service- und Installationsarbeiten erklären.

Die wichtigsten Schritte einfach und anschaulich erklärt

Ob es um den Wechsel der Wirkeinheit beim Kalkschutzsystem permasolvent primus 2.1 geht oder die Inbetriebnahme eines permaLine integral zur kontinuierlichen Anlagenwasseraufbereitung: In den Servicevideos wird in Wort und Bild erklärt, was genau dabei zu tun und zu beachten ist. Dabei kann der User selbst wählen, ob er das Video durchlaufend schauen möchte oder mit Pausenintervallen nach jedem wichtigen Arbeitsschritt, so dass die beschriebenen Handgriffe dann gleich direkt umgesetzt werden können. Da nicht immer und überall – und schon gar nicht in Kellerräumen – ein optimales WLAN-Netz zur Verfügung steht, können alle Service-Videos auch vorab heruntergeladen werden. Die „Videothek“ wird kontinuierlich ergänzt – etwa um die Produktneuheiten aus dem Trink- und Heizungswasserbereich. Die my perma-trade App steht zum kostenlosen Download für Apple und Android in den App-Stores bereit.

Beim Kalkschutz alles unter Kontrolle

Über die my perma-trade App lässt sich auch das permasolvent primus Kalkschutzsystem hinzufügen und kontrollieren. So zeigt die App die wichtigsten Funktionen sowie u.a. die verbrauchte Wassermenge seit der Installation, die Restkapazität der Wirkeinheit, den aktuellen Volumenstrom und die Behandlungsintensität klar und übersichtlich an. Im Expertenmodus kann der Kundendienstmonteur direkt vor dem Gerät über ein lokales WLAN-Netz das System konfigurieren und steuern. Hilfreich bei der Kundenberatung: Es steht auch ein eigenes Erklärvideo in der App bereit, in dem die Funktionsweise der umweltfreundlichen Kalkschutzbehandlung detailliert erklärt wird.