Die Glasoberfläche einer Duschkabine kann dazu beitragen, die Inneneinrichtung des Badezimmers zu definieren, ihren Stil zu betonen und die Architektur des Raumes hervorzuheben, um so einen perfekten Duschraum für jedes Designbedürfnis und jeden ästhetischen Anspruch zu schaffen.

Als Einrichtungselemente von höchster Qualität, die bis ins kleinste technische Detail durchdacht sind, um ein Maximum an Funktionalität zu gewährleisten, und die in einer Vielzahl von Konfigurationen (auch nach Maß), Ausführungen der Profile und anderer Aluminiumkomponenten sowie des Glases erhältlich sind, verwandeln die Duka Duschkabinen das Badezimmer in ein "Ambiente", in dem man sich wirklich wohlfühlt, und zwar nicht nur in Bezug auf den Komfort, sondern auch in Bezug auf die ästhetische Wirkung. In der Tat wird somit das Konzept der individuellen Gestaltung immer weiter ausgebaut.

Neben dem klassischen und zeitlosen transparenten Glas bietet Duka verschiedene "Interpretationen" von Kristallglas an: Das transparente Glas mit weißem oder anthrazitfarbenem Siebdruck auf der Oberseite, das satinierte Glas, das Glas in Parsol Grau oder Cincillà – mit Reliefmotiven auf der Oberfläche, oder das „Privé“ Glas mit weißem Satin-Siebdruck in der Mitte der Glasoberfläche.

Duka bietet aber auch Glasmuster mit besonders raffinierten und anspruchsvollen Bearbeitungsmethoden: Das verchromte Glas mit Spiegeleffekt, das durch ein kompliziertes Verfahren der Vakuumverchromung, durch kathodisches Spritzen und ohne Ablagerung von Silber oder Aluminium auf der Oberfläche erreicht wird. Die Eigenschaften der Duschwand werden dadurch nicht verändert und die verchromte Oberfläche kann gehärtet und sogar gegen Lichthöfe und Kalkablagerungen behandelt werden.

Das „Nebula“ Glas hingegen bietet eine weitere Glas-Variante: die Ausführung mit einem satinierten Siebdruck in der Mitte der Glasoberfläche, der sowohl nach oben als auch nach unten verblasst und so einen Effekt erzeugt, der dem Bad ein Gefühl von Frische und Leichtigkeit verleiht.

Des Weiteren stellt das „Nubes“ Glas eine Siebdruckausführung dar, die vom Boden der Duschkabine ausgehend an der Wand entlang verläuft und in ihrer Intensität abnimmt, wodurch ein überraschender dekorativer Effekt entsteht; und schließlich die Ausführung „Parsol grau Privé“ mit einem graphitfarbenen Siebdruck in der Mitte des Glases, der der Duschkabine einen besonders edlen und raffinierten Look verleiht.

Unabhängig von der Ausführung verwendet Duka ausschließlich gehärtetes Sicherheitsglas, das aus den eigenen Werken in der Nähe von Venedig stammt, wo es in kürzester Zeit auf den Millimeter genau zugeschnitten und dann an den Hauptsitz in Brixen geschickt wird, wo die gesamte Produktion stattfindet. Das gehärtete Sicherheitsglas zeichnet sich durch eine hohe Stoßfestigkeit, Wärmeschutz und eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Perforation und Biegen aus. Das Glas der Duka Duschkabinen ist daher so konzipiert, dass es seine Qualität in Bezug auf Sicherheit, Festigkeit und Schönheit für lange Zeit beibehält. Dank der verschiedenen Glastypen und der unterschiedlichen Ausführungen von Scharnieren, Griffen und Profilen wird die Duka Duschkabine zu einem unverwechselbaren Element des Badezimmers, das den unterschiedlichen Geschmäckern, Lebensstilen und Wohnbedürfnissen immer besser gerecht werden kann.