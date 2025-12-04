Mit neuen Produkten und fortschrittlichen Technologien schreitet Panasonic Heating & Cooling Solutions auch im Bereich Raumklimatisierung voran. Die platzsparende Luft-Luft-Wärmepumpe RAC Solo von Panasonic kommt ohne Außengerät aus. Das Gerät bietet einzigartige Vorteile, die den unterschiedlichen Anforderungen moderner Gebäude gerecht werden und auch anspruchsvolle Sanierungsprojekte ermöglichen.

RAC Solo ist eine kompakte und effiziente Luft-Luft-Wärmepumpe, die kein Außengerät benötigt und sich daher ideal für Installationen mit begrenztem Platz eignet. Das langlebige Material und das äußerst kompakte Design sorgen für einen leisen Betrieb und minimale visuelle Beeinträchtigung. Die Installation ist einfach, da nur zwei kleine Öffnungen an einer Außenwand erforderlich sind. Die Geräte sind in verschiedenen Leistungen mit den Kältemitteln R290 und R32 erhältlich und lassen sich daher an eine Vielzahl von Installationsanforderungen anpassen.

Die Geräte eignen sich für eine Vielzahl von Projekten, darunter Wohngebäude, Gewerbeflächen und Industrieanlagen. Sie sind sowohl für Neubauten als auch für die Nachrüstung bestehender Gebäude ideal und bieten effiziente und umweltfreundliche Heiz- und Kühllösungen, die den Anforderungen moderner Architektur und Nachhaltigkeitsstandards entsprechen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aircon.panasonic.de.