Um in der alltäglichen Installations- und Planungspraxis up-to-date zu bleiben, bietet Resideo auch im Jahr 2025 in der Resideo Academy unter https://www.resideo.com/academy-de ein breitgefächertes Weiterbildungsprogramm im Bereich Wasser und Heizung für Planer und Installateure an. Neben bekannten Klassikern stehen auch aktuelle Branchenthemen im Fokus. Bild: Resideo

Mit Blick auf die tägliche Installations- und Planungspraxis bietet Resideo auch im Jahr 2025 wieder ein vielfältiges Weiterbildungsprogramm an, das auf die Fragen und Herausforderungen in den Bereichen Trinkwasserinstallation und Heizungstechnik eingeht. In der Resideo Academy unter www.resideo.com/academy-de finden Planer, Installateure und Gebäudebetreiber Präsenzseminare, einstündige WebSeminare und eLearning-Module.

Seminarprogramm 2025: Von bewährten Klassikern bis hin zu aktuellen Branchenthemen

Thematisch reicht der Mix des Resideo Schulungsangebots von bekannten Klassikern, wie der Wartung von Trinkwasserinstallationen oder der Optimierung von bestehenden Heizungsanlagen, bis hin zu aktuellen Branchenthemen. So steht im Bereich der Heizungstechnik seit einigen Jahren vor allem die Wärmepumpe stark im Fokus. Mit dem neuen WebSeminar “Einsatz von Wärmepumpen im Bestand – Schwerpunkt Hydraulik” greift Resideo wichtige Aspekte im Zusammenhang mit der Wärmepumpeninstallation auf: Wie lässt sich das hydraulische System der vorhandenen Anlage mit Radiatoren berechnen und gegebenenfalls anpassen? Wie können Heizflächen optimiert und die Spreizung von Vorlauf und Rücklauf verringert werden?

Im Bereich der Trinkwassertechnik beschäftigt sich z.B. das Seminar “Die neue Trinkwasserverordnung – was hat sich geändert?” mit den Grundlagen der neuen Trinkwasserverordnung, geht aber auch auf den risikobasierten Trinkwasserschutz ein, zeigt die Anforderungen bei Untersuchungspflichten auf und setzt sich mit den Grenzwerten für Schadstoffe auseinander.

Weiterbildungs-Trio: Fachwissen für jeden Wissenstand und jede Lernpräferenz

Die Resideo Präsenzseminare zu elf Themen finden an unterschiedlichen Terminen und Orten in ganz Deutschland statt. Sie liefern innerhalb weniger Stunden einen praxisnahen Überblick über bestehende und neue Regelungen sowie praktische Tipps für den Arbeitsalltag. Ergänzend dazu bieten die einstündigen WebSeminare praktikable Fachinformationen direkt am heimischen Schreibtisch. Die hauseigene eLearning-Plattform rundet das Weiterbildungsangebot ab und vermittelt örtlich und zeitlich ungebunden die wichtigsten Basics in kompakten Modulen.

Weitere Informationen, aktuelle Termine und die Anmeldung finden Interessierte unter www.resideo.com/academy-de.

Einblicke in die Themen und in den Ablauf der Seminare bietet ein kurzer Film über die Resideo Academy: www.youtube.com/watch?v=Jmy-bEli20Q