Das Gas-Brennwertwärmezentrum BBK.1 von BRÖTJE lässt in Sachen Komfort und Wirtschaftlichkeit keine Wünsche offen. Durch Einbau des Vorrüstsatzes Kit 65 kann es leicht mit einer Wärmepumpe kombiniert werden. Bild: August Brötje GmbH, Rastede

Das innovative Gas-Brennwertwärmezentrum BBK.1 von BRÖTJE bietet effiziente, komfortable Wärme- und Trinkwasserversorgung für Ein- und Zweifamilienhäuser in einem Gerät. Es ist hybridfähig, kann mit einer Wärmepumpe kombiniert werden und arbeitet dann als Inneneinheit.

Kompakte Bauweise und hohe Effizienz

Der bodenstehende BBK.1 überzeugt durch seine kompakte Bauweise (172,4 cm hoch, 60 cm breit, 60 cm tief) und passt mit seinen Kühlschrankmaßen in jeden Hauswirtschaftsraum. Der integrierte 150-Liter-Hybrid-Trinkwasserspeicher ist in den Varianten mit Ladespeicher oder mit Rohrwendelspeicher erhältlich. Durch seine Heizleistung von 24 kW stellt das Gerät eine zuverlässige und wirtschaftliche Wärmeversorgung im ganzen Haus sicher. Es lässt sich einfach in bestehende Heizsysteme integrieren.

Permanent hoher Wirkungsgrad

Dank der elektronischen Verbrennungsoptimierung EVO erreicht der BBK.1 immer den höchsten Wirkungsgrad. Er erkennt Gasarten automatisch und reagiert auf schwankende Brennstoffqualitäten. Auch der Betrieb mit Flüssiggas ist ohne zusätzlichen Umrüstsatz möglich.

Flexibel und zukunftssicher

Die flexible Modulation von 1:10 bewirkt einen energiesparenden Betrieb durch optimale Leistungsanpassung an den Bedarf. Darüber hinaus ist der BBK.1 hybridfähig und kann über die innovative IWR Multiport Schnittstelle mit regelungstechnischen Erweiterungen verbunden werden. Auch die Kombination mit einer Wärmepumpe ist über das BRÖTJE Kit 65 problemlos umsetzbar. Mit dem innen zu montierenden Vorrüstsatz fungiert der BBK.1 dann als komplette Inneneinheit der Wärmepumpe.

Die intuitive Bedienung über die Regelungsplattform IWR sowie die BRÖTJE Home Komfort App erlauben eine optimale Steuerung – für zusätzliche Behaglichkeit und weitere Energieeinsparungen.

Hochwertige Verarbeitung – made in Germany

Der BBK.1 besticht durch seine hochwertige Verarbeitung und einen Edelstahl-Wärmetauscher. Diese garantieren eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Entwickelt und produziert wird er bei BRÖTJE im niedersächsischen Rastede.

Kurzum: Dieses Gas-Brennwertwärmezentrum lässt in Sachen Komfort und Wirtschaftlichkeit keine Wünsche offen.