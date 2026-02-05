BRÖTJE: Zukunftssicher und hybridfähig - Wärme- und Trinkwasserversorgung smart kombiniert im BBK.1
Kompakte Bauweise und hohe Effizienz
Der bodenstehende BBK.1 überzeugt durch seine kompakte Bauweise (172,4 cm hoch, 60 cm breit, 60 cm tief) und passt mit seinen Kühlschrankmaßen in jeden Hauswirtschaftsraum. Der integrierte 150-Liter-Hybrid-Trinkwasserspeicher ist in den Varianten mit Ladespeicher oder mit Rohrwendelspeicher erhältlich. Durch seine Heizleistung von 24 kW stellt das Gerät eine zuverlässige und wirtschaftliche Wärmeversorgung im ganzen Haus sicher. Es lässt sich einfach in bestehende Heizsysteme integrieren.
Permanent hoher Wirkungsgrad
Dank der elektronischen Verbrennungsoptimierung EVO erreicht der BBK.1 immer den höchsten Wirkungsgrad. Er erkennt Gasarten automatisch und reagiert auf schwankende Brennstoffqualitäten. Auch der Betrieb mit Flüssiggas ist ohne zusätzlichen Umrüstsatz möglich.
Flexibel und zukunftssicher
Die flexible Modulation von 1:10 bewirkt einen energiesparenden Betrieb durch optimale Leistungsanpassung an den Bedarf. Darüber hinaus ist der BBK.1 hybridfähig und kann über die innovative IWR Multiport Schnittstelle mit regelungstechnischen Erweiterungen verbunden werden. Auch die Kombination mit einer Wärmepumpe ist über das BRÖTJE Kit 65 problemlos umsetzbar. Mit dem innen zu montierenden Vorrüstsatz fungiert der BBK.1 dann als komplette Inneneinheit der Wärmepumpe.
Die intuitive Bedienung über die Regelungsplattform IWR sowie die BRÖTJE Home Komfort App erlauben eine optimale Steuerung – für zusätzliche Behaglichkeit und weitere Energieeinsparungen.
Hochwertige Verarbeitung – made in Germany
Der BBK.1 besticht durch seine hochwertige Verarbeitung und einen Edelstahl-Wärmetauscher. Diese garantieren eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Entwickelt und produziert wird er bei BRÖTJE im niedersächsischen Rastede.
Kurzum: Dieses Gas-Brennwertwärmezentrum lässt in Sachen Komfort und Wirtschaftlichkeit keine Wünsche offen.