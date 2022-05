FAWAS: Effiziente Entfeuchter für den semi-professionellen Einsatz

Effiziente Entfeuchter für den semi-professionellen Einsatz

Die Raum- und Gebäudetrockner des Premiumherstellers Wood’s sind in Skandinavien mehrfach mit "The Best in Test" ausgezeichnet. Sie können mit einzigartiger Leistungsfähigkeit sowie mit Zuverlässigkeit bei gleichzeitig geringstem Energieverbrauch punkten und das selbst bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Die LD-Luftentfeuchter sind konzipiert für effiziente Raum-, Wäscheraum- und Objekttrocknung. Die intelligente iECO-Steuerung ermöglicht bereits ab +2° C eine effiziente Trocknungsleistung. Ein weiteres Highlight ist die automatische Sicherheits-Deaktivierung. Eine integrierte Thermostatregelung sorgt hierbei dafür, dass das Gerät sich selbständig ausschaltet, wenn sich die Temperatur im Raum außerhalb der Einsatztemperaturen von + 2°C bis +35°C befindet.

Die Ausführung der LD-Modelle ist umfassend getestet und erfüllt höchste Sicherheitsstandards. Die LD-Luftentfeuchter sind außerdem sehr leise und daher sehr angenehm für den Nutzer. Das System mit Wärmepumpen-Effekt ermöglicht eine stromsparende Trocknung im Umluftverfahren - ohne Trockenwärme-Verlust! Die Geräte gibt es in der klassischen Ausführung mit intuitivem Drehknopf, als auch in der digitalen Pro-Version. Dabei können über das digitale Display 4 verschiedene Entfeuchtungs-Modi gewählt werden.

Die LD-Serie wird nachhaltig und umweltschonend in Schweden produziert, aber es geht noch nachhaltiger! Profitieren Sie von 6 Jahren Garantie durch Registrierung bei Woods und bei jährlichen Filterwechsel!

Hier geht es zur LD-Serie: LD40PRO