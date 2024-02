Unter dem Motto „WP easy – Wärmepumpe, so einfach wie nie!“ zeigt Stiebel Eltron, das in diesem Jahr sein 100jähriges Jubiläum feiert, auf der SHK+E Essen 2024 (19.03 - 22.03.2024 in Essen; Halle3, Stand 3A22) hocheffiziente Wärmepumpen-Lösungen für Neubau und Sanierung, Einfamilien- und Reihenhäuser sowie größere Wohnkomplexe und Gewerbeimmobilien. Zahlreiche Produktneuheiten sowie die Möglichkeit, sich vor Ort über die umfangreichen Serviceleistungen zu informieren und diese zu testen, runden den Messeauftritt ab.

Im Fokus des diesjährigen Messeauftritts stehen standardisierte Wärmepumpensets, die sich für den Einsatz in Neubau und Bestand eignen. „Die vorkonfigurierten Systemlösungen decken rund 80 Prozent aller Anwendungsfälle im Ein- und Zweifamilienhaus ab und lassen sich dank passender Vorparametrisierungen und wiederkehrender Anlagenkonzepte schnell und problemlos installieren“, so Vertriebs-Geschäftsführer Marcus Haferkamp. Weiterer Pluspunkt: Stiebel Eltron übernimmt jetzt bis zu sieben Jahre Garantie für seine Wärmepumpen-Komplettsysteme. Messebesucher können sich dazu am Stand umfassend informieren.



Zu den weiteren Messehighlights gehören zahlreiche Produktneuheiten wie etwa die neue Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I Plus, die mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290) arbeitet. Ferner ergänzt das HOT 2.6 N Premium 3in1-Set, das ohne Vorlaufzeit 95°C heißes Wasser liefert, das Warmwasser-Sortiment. Im Bereich Lüftungslösungen stellt Stiebel Eltron zudem das neue zentrale Lüftungsgerät LWZ-W 450/600 (E) Premium für den Einsatz in Einfamilienhäusern, Wohnungen und kleinen Gewerbegebäuden vor.

Darüber hinaus können sich Messebesucher am Stand über die umfassenden Serviceleistungen von Stiebel Eltron informieren. Außerdem besteht die Möglichkeit, online verfügbare Softwarelösungen wie das Servicewelt-Portal (zur Fernwartung von Wärmepumpenanlagen) oder die Toolbox (zur Planung und Umsetzung von Wärme-, Lüftungs- und Klimasystemen) vor Ort zu testen. Und natürlich informiert Stiebel Eltron auch über die neue Fördergarantie beim Heizungstausch. „Wir empfehlen ganz klar, Sanierungsvorhaben jetzt zügig anzugehen. Mit Stiebel Eltron stehen Hauseigentümer dabei immer auf der sicheren Seite: Falls der Förderantrag von der KfW abgelehnt wird, bekommen sie die Fördersumme von uns ausbezahlt, sofern die Voraussetzungen und Bedingungen unserer Fördergarantie erfüllt sind“, stellt Marcus Haferkamp in Aussicht.