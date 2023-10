Getestet wurden drei voll­elektronische und sechs elektronische Durchlauf­er­hitzer der Hersteller AEG, Bosch, CLAGE, Stiebel Eltron, Viessmann und Vaillant. Testsieger in der Kategorie „Vollelektronische Durchlauferhitzer“ wurde der „DSX Touch“ von CLAGE. Der „DEX Next“ überzeugte in der Kategorie „Elektronische Durchlauferhitzer“ und wurde dort ebenfalls Testsieger! Beide CLAGE Geräte erhielten mit der Note „GUT 2,0“ jeweils den Bestwert in ihrer Gruppe.

Die Stiftung Warentest erzeugte im Test nicht einfach Warm­wasser mit Durchlauf­er­hitzern: auch Druck- und Wasser­temperatur­schwankungen wurden simuliert. Ebenso wichtig wie der Warm­wasser­komfort war im Test der Strom­verbrauch. Mehrere Fachleute beur­teilten auch, wie sich die Durchlauf­er­hitzer im Alltag bedienen lassen, etwa die Temperatur­regelung am Gerät oder die Lesbarkeit des Displays. Hier zeigten sich zum Teil deutliche Unterschiede. In diesem ausführlichen Test wurden verschiedene, produktrelevante Aspekte geprüft, wobei in die Endbewertung der Warm­wasser­komfort und die Umwelt­eigenschaften mit je 35%, die Hand­habung mit 25% und die Sicherheit mit 5% einflossen. Den kompletten Test erhalten Sie als kostenpflichtige PDF-Datei unter www.test.de.

Kommentar zum Test

von Jörg A. Gerdes, Geschäftsführender Gesellschafter CLAGE GmbH

Wir freuen uns sehr über das gute Abschneiden unserer beiden E-Durchlauferhitzer. Die Stiftung Warentest hat den Stromverbrauch beim Einsatz von Durchlauferhitzern insgesamt kritisch bewertet. Bedenken Sie aber, dass der Anteil erneuerbarer Energien im Strommix bis zum Jahr 2030 auf 80 Prozent erhöht werden soll. Strom wird also immer grüner! Darum ist es sinnvoll, wenn jetzt viele Menschen ihr Heizsystem auf strombasierte Technik umstellen.

Wir empfehlen, die Kombination aus Wärmepumpe für die Heizung und E-Durchlauferhitzer für das warme Wasser. Durch die Trennung der Systeme kann die Wärmepumpe kleiner ausgelegt werden und effizienter arbeiten. Warmes Wasser wird nur wenige Minuten pro Tag benötigt. Bestenfalls erzeugen wir diese Wassermengen just-in-time ohne Energieverluste mit E-Durchlauferhitzern. Diese Trennung der Systeme kann bis zu 40 Prozent Energie einsparen.

Übrigens erfüllen sowohl der „DSX Touch“ als auch der „DEX Next“ pauschal die Vorgaben des neuen GEG für die Warmwasserbereitung und sind damit eine zukunftsfähige Investition und eine effiziente Alternative zur herkömmlichen zentralen Warmwasserversorgung. Vorteile sind:

Beim Schließen der Armatur schaltet sich das Gerät automatisch aus, so dass keine Energie durch Zirkulation, Verteilung und Speicherung des Wassers verschwendet wird. Komfortabel: Das warme Wasser steht sofort in der gewünschten Temperatur zur Verfügung und ist endlos lange verfügbar (kein Leerlaufen).

(kein großer Speicher nötig) Mehr Hygiene (durch kurze Leitungswege)

(durch kurze Leitungswege) Smarte Steuerungsmöglichkeiten (mit Smarthone, Tablet oder App)

(mit Smarthone, Tablet oder App) Umfangreiches Energiemonitoring

