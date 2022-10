GROHE Architekturlösungen gewinnen ICONIC AWARDS 2022: Innovative Architecture in der Kategorie B2B-Kommunikation

Die GROHE Architekturlösungen wurden bei den „ICONIC AWARDS 2022: Innovative Architecture” von einer internationalen Experten-Jury in der Kategorie „B2B-Kommunikation” als Gewinner ausgezeichnet. Die Publikationsreihe, die gemeinsam mit dem Bauverlag herausgeben wird, ist eines der zentralen Kommunikationsmittel von GROHE für die Ansprache von Architekten und Fachplanern. Zu wechselnden Schwerpunkten wie „Büro“, „Wohnungsbau“ oder „Mixed Use“ werden darin großzügig bebilderte Referenzen präsentiert. Alle Referenzobjekte zeichnen sich durch außergewöhnliche architektonische Konzepte aus und sind mit Sanitär- und Küchenlösungen von GROHE ausgestattet. Die ausgewählten Produkte kommen in der Anwendung zur Geltung und werden in redaktionelle Berichte eingebettet, darunter Interviews mit Architekten und Branchenexperten. Damit präsentiert GROHE ganzheitliche Lösungen, die sowohl auf die Konzeption eines jeden Gebäudes als auch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind und bietet den Fachpartnern Inspiration für eigene Projekte.

Die Jury überzeugte zudem die crossmediale Gestaltung der Publikation. So werden Print-Inhalte geschickt mit Online- und Social-Media-Beiträgen verknüpft und ermöglichen ein nahtlos ineinander übergreifendes Nutzererlebnis.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, denn wir möchten unseren Fachpartnern und Kunden stets echte Mehrwerte und eine gute Beratung bieten. Die GROHE Architekturlösungen sind ein Teil davon: als Plattform für herausragende Projekte und Inspirationsquelle“, erklärt Kathrin Wedekind, Marketing Projekt, Grohe Deutschland Vertriebs GmbH.

Als Prämierung für herausragende Designqualität sind die ICONIC AWARDS eine der renommiertesten Auszeichnungen in ganz Deutschland. Sie werden vom Rat für Formgebung verliehen, einem der weltweit führenden Kompetenzzentren für Design und Architektur, das auf Initiative des Deutschen Bundestages gegründet wurde.

Weitere Informationen zu dem Award-Gewinn der GROHE Architekturlösungen finden Sie hier: www.iconic-world.com/directory/grohe-architekturloesungen.

Spannende Referenzen und weitere Informationen zu den GROHE Architekturlösungen finden Sie in der GROHE Objektwelt.