Die deutsche Wirtschaft schwächelt leider in großen Teilen vor sich hin, doch zum Glück gibt es auch das ein oder andere Unternehmen, das sich nicht unterkriegen lässt, im Gegenteil. Bei Ostendorf Kunststoffe wird, entgegen eines sich abzeichnenden Trends, auch nach 51 Jahren Firmengeschichte nach wie vor Erfolgsgeschichte geschrieben.

Redakteur Bernard Feldhaus machte sich also auf den Weg Richtung Norden und traf sich in der Ostendorf-Zentrale mit Arne Plaum, seines Zeichens Vertriebsleiter Haustechnik und offenbar ein stets bestens gelaunter Mittfünfziger mit Feuer für seine Produkte.

„Herr Plaum, erstmal vielen Dank für die Einladung nach Vechta. Ich muss sagen, eine durchaus attraktive Stadt haben Sie sich als Stammsitz ausgesucht.“

„Den Dank gebe ich für Ihren Besuch gerne zurück – und ja, Sie haben recht, Vechta hat sich in den letzten vier Jahrzehnten wirklich prächtig entwickelt. Unser Landkreis zählt wirtschaftlich gesehen nördlich der Donau zu den erfolgreichsten“.

„Made in Germany, was bedeutet das konkret für Ostendorf und für Sie persönlich? Verbinden Sie damit Emotionen oder ist das längst eine abgedroschene Floskel?“

„Vorweg: Das ist für mich alles andere als nur eine Floskel. Ich möchte bei diesem Themenkomplex zwei Aspekte unterscheiden. Obwohl es mittlerweile geradezu ein Modewort geworden ist, beginne ich mal mit der Nachhaltigkeit. ,Made in Germany’ bedeutet hier, dass die Produkte eben nicht durch halb Europa transportiert werden, bevor sie verbaut werden können. Rohre und Formteile von Ostendorf kommen vergleichsweise von nebenan – egal, in welcher Ecke der Republik sich die Baustelle befindet.

Und dann zu dem Aspekt, den Sie wahrscheinlich eher gemeint haben, dem ,Made in Germany’ als Qualitätsversprechen. Ganz ehrlich: Unser gesamtes Team von den Azubis bis zur Geschäftsführung ist mächtig stolz darauf. Die Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH ist schließlich der einzige Hersteller von Schallschutz-Abwassersystemen mit Hauptsitz und Produktion in Deutschland. Wir stärken nicht nur den Wirtschaftsstandort, sondern befinden uns darüber hinaus in einem ständigen Prozess der Expansion. Und so lange ich an Bord bin, verging praktisch kein Jahr, in dem wir nicht in neueste Maschinen investiert oder Lager und Produktion erweitert hätten. Das wiederum sichert unseren Leuten langfristig die Arbeitsplätze und lässt uns allesamt enger und enger zusammenwachsen.

„Ich frage aber mal bewusst provokant: Letzteres liegt doch nicht am Standort, oder?“

„Nein, natürlich nicht nur. Klar, der Standort Deutschland und die Stadt Vechta gewährleisten uns Planungssicherheit, aber die Kraft kommt natürlich von innen heraus. Ich bring’ das mal auf den Punkt: faires Miteinander, Top-Produkte, Top-Preise – das ist seit jeher unser Schlüssel zum Erfolg, der sich in gegenseitigem Wachstum auszahlt. Kunden sind für uns nicht primär Zahler, sondern Partner. Der Kunde kann auch anderswo kaufen, deshalb möchten und müssen wir in jeder Hinsicht besser sein als der Wettbewerb. Beste Leistung, beste Preise, bestes Gesamtpaket.“

„Besser sein ist nicht immer einfach. Wie oder mit was genau glauben Sie, das hinzubekommen?“

„Neben unseren Systemen für die kommunalen Entwässerung und den Kabelschutz spielt die Hausentwässerung im Ostendorf-Sortiment eine tragende Rolle. Mit unserem HT Safe für den Komfort-Schallschutz und Skolan Safe für den Premium-Schallschutz können Architekten, Planer und Installateure völlig neue Projekte erschließen. In der Summe der technischen Eigenschaften sind beide – übrigens voll kompatiblen – Rohrsysteme schlicht und ergreifend unschlagbar. HT Safe ist zum Beispiel das einzige Schallschutzsystem nach DIN und mit Brandschutzklasse B1. Und nicht zu vergessen, sowohl HT Safe als auch Skolan Safe kommen on top auch noch mit geradezu unglaublichen 25 Jahren Garantie daher.“

„Ok, Sie sind offenbar Vertriebler durch und durch und müssen das sagen. Aber ich muss zugeben, es klingt überzeugend.“

„Das klingt nicht nur so, Hand drauf!“, entgegnet Arne Plaum lachend. „Natürlich bin ich Vertriebler. Aber ein Vertriebler, der mit Leib und Seele zu einem Premiumprodukt der Spitzenklasse steht. Nicht, weil’s mir die Miete bezahlt, sondern weil es richtig gut ist. Nein, nicht nur gut. Ich persönlich halte die Systeme von Ostendorf für, wie schon gesagt, absolut unschlagbar. Und die Kundenresonanzen bestätigen das ja auch Tag für Tag.“

„Herr Plaum, ich sag mal: niemand ist unschlagbar. Stichwort Siegfried. Aber die Zahlen und Fakten sprechen wohl eindeutig für Ostendorf. Ich wünsche Ihnen und dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg als – quasi – Leisetreter der Hausentwässerung.“