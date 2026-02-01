Produktschulungen sind im Alltag des Fachhandwerks weit mehr als reine Wissensvermittlung. Sie helfen dabei, Montagefehler zu vermeiden, sparen Zeit auf der Baustelle und reduzieren unnötige Kosten. Genau hier setzt das Schulungsangebot der Herstellers HSK Duschkabinenbau an und unterstützt Sanitärprofis dabei, Produkte sicher, effizient und fachgerecht einzusetzen.

Das Schulungsprogramm deckt alle zentralen Themen rund um die Duschkabine ab. Dazu gehören Montageschulungen, Seminare zum präzisen Aufmaß sowie Trainings zur Verarbeitung moderner Wandverkleidungssysteme. Ziel ist es, fundiertes Produktwissen mit praktischer Anwendung zu verbinden und so die Qualität in der täglichen Arbeit nachhaltig zu steigern.

Praxisnahe Vermittlung von Wissen

HSK bietet am Firmenstandort in Olsberg ein ganzheitliche Schulungskonzept, das alle relevanten Produktbereiche berücksichtigt. Ein besonderer Fokus liegt auf der praxisnahen Vermittlung von Materialkenntnissen und Verarbeitungstechniken. In kleinen Gruppen erhalten die Teilnehmenden konkrete Einblicke in typische Fehlerquellen und lernen, wie sich diese bereits im Vorfeld vermeiden lassen. Das sorgt für mehr Sicherheit bei der Montage und für zufriedene Endkunden. Ergänzend zum regulären Schulungsangebot rückt auch das Wandverkleidungssystem RenoDeco zunehmend in den Fokus. Aufbauformate wie die RenoDeco 2.0 Schulung richten sich an erfahrene Anwender und vertiefen bestehende Kenntnisse.

Einblick in die Produktion mit neuer Glasfertigung

Bei den meisten Schulungen am Standort Olsberg erhalten die Teilnehmenden zudem einen Einblick in die Produktion mit der neuen Glasfertigung. Mit der Investition von 4,5 Millionen Euro in eine neue Glasanlage und einer halben Million Euro in eine moderne Wasseraufbereitungsanlage bekennt sich HSK klar zum Produktionsstandort Deutschland. Die neuen Maschinen steigern nicht nur die Effizienz, sondern reduzieren körperliche Belastungen der Mitarbeiter und schonen gleichzeitig wertvolle Ressourcen. So sichert das Familienunternehmen aus Olsberg auch zukünftig höchste Produktqualität für Duschkabinen „Made in Germany“. Die Werksbesichtigung vermittelt ein tiefgehendes Verständnis für Materialien, Fertigungsprozesse und Qualitätsstandards und rundet das Schulungserlebnis ab. Ausgenommen davon ist die RenoDeco 2.0 Schulung, bei der die praktische Verarbeitung von RenoDeco Wandverkleidungen im Vordergrund steht.

Weitere Informationen zu Terminen und Inhalten sowie zur Anmeldung erhalten Interessierte direkt beim Schulungsteam von HSK schulungen(at)hsk-duschkabinenbau.de oder im Partnerbereich auf der HSK Website www.hsk.de