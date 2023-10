In der dynamischen Landschaft der Gebäudetechnik ist kontinuierliches Lernen der Schlüssel, um höchste Standards zu erreichen und sicherzustellen, dass Gebäude optimal betrieben werden – sowohl im Hinblick auf Funktionalität als auch auf Umweltauswirkungen. Aus diesem Grund bietet HERZ im Headquarter in der Richard-Strauss-Strasse im 23.Bezirk sowohl für Schüler als auch für Fachkräfte individuelle Schulungen rund um das essentielle Thema hydraulischer Abgleich an.

Zahlreiche Telefonate erreichen täglich die HERZ Zentrale, von Großhändlern bis hin zu Installateuren und Endkonsumenten. Es wird nach einem Fachwissen für spezifische Situationen, die in der Praxis auftauchen, gefragt. HERZ Mitarbeiter in der Anwendungstechnik betreuen die Kunden mit aktuellen Informationen und effizienten Lösungen bei jeder Gelegenheit. Daher ist ihnen der Unterschied zwischen Theorie und Praxis genau bewusst, zumal die Theorie oft stark von den Anforderungen in der realen Welt abweicht.

Aus diesem Grund unterstützt HERZ nicht nur zahlreiche Berufsschulen, Höhere Technische Schulen, Fachhochschulen sowie Universitäten mit Laborständen und Produkten sondern bietet auch haus-

interne Schulungen zum Thema hydraulischer Abgleich an. Diese Schulungen ermöglichen den Schülern einen Einblick in ihre zukünftige Arbeitswelt. Angesichts der raschen Fortschritte in den Bereichen Energieeffizienz, Automation und Nachhaltigkeit ist es unerlässlich, dass auch Fachkräfte regelmäßig geschult werden, um mit den neuesten Technologien, bewährten Verfahren und Vorschriften Schritt zu halten.

HERZ-Schulungen bieten die Möglichkeit, das Verständnis für komplexe Systeme zu vertiefen, Fehler zu minimieren, die Sicherheit zu maximieren und die Effizienz von Gebäuden zu steigern. Daher nutzen auch viele Unternehmen die Möglichkeit der zukunftsorientierten Investition in Know-how der Fachkräfte.

HERZ Schulungen

HERZ ist als einer der wenigen Industrieunternehmen Österreichs auch in der Lage, Besuchern ein Erlebnis des Messing-Handkokillengusses zu ermöglichen. Noch vor der Theorie wird mit einer Führung durch die Fabrik den Besuchern ein Einblick hinter die Kulissen gewährt. Von roboterbestückten Fertigungsmaschinen bis hin zu handgefertigten Kokillen - an jeder Ecke ist etwas zum Bestaunen.

Im theoretischen Teil werden das Fachwissen sowie die Thematik der heutigen Herausforderungen mit Beispielen aus der Praxis und echten Produkten zur Problemlösung vermittelt.

Anschließend erfolgt im hauseigenen Laborstand die praktische Anwendung des erlernten Wissens. Von Berechnungen und Auslegung der Ventile bis hin zur Bedienung und Einsatz des Messcomputers nützen die Teilnehmer die Möglichkeit eine Verbindung zwischen dem Gelernten und seiner Anwendung im echten Leben zu schaffen. Denn wie wir bereits wissen: Die Theorie ist nur die halbe Miete.

Hydraulischer Abgleich

Der hydraulische Abgleich ist ein wesentlicher Punkt für die effiziente Energieversorgung. Er ist ein entscheidender Prozess, um die Heizungs- oder Kühlsysteme effizienter und ausgewogener zu gestalten und jedem Verbraucher exakt die benötigte Menge an Wärme oder Kälte zu liefern. Somit geht keine überschüssige Energie verloren, was sich auch positiv auf die Betriebskosten auswirkt.

In der Praxis sind die meisten Probleme bzgl. einer Unterkühlung oder Überheizung der Räumlichkeiten auf ein nicht ordentlich geregeltes und reguliertes System zurückzuführen. Mit einer präzisen Berechnung und Anpassung der Durchflussraten von Heiz- und Kühlmedium in den verschiedenen Komponenten des Systems kann man diesen Problemen sehr leicht vorbeugen.

HERZ Produkte für den hydraulischen Abgleich

Die Notwendigkeit des hydraulischen Abgleichs kann nicht oft genug betont werden. HERZ verfügt über ein breites Sortiment an Produkten für die Gebäudetechnik. Die Strangregulierventile der Produktreihe HERZ STRÖMAX sind ein wesentliches Element im Bereich der hydraulischen Systeme und Gebäudetechnik. Sie werden verwendet, um den Durchfluss in einem bestimmten Strang des Systems zu regulieren. Mit dem Einsatz von HERZ Differenzdruckreglern wird der Druckabfall zwischen Vorlauf und Rücklauf der verschiedenen Stränge überwacht und geregelt. Die automatische dynamische Regelung des Differenzdrucks gemeinsam mit dem voreingestellten Strangregulierventil stellt sicher, dass alle Teile des Systems die richtige Menge an Heiz- oder Warmwasser erhalten, unabhängig von Schwankungen in der Versorgung oder im Verbrauch.

Das Zusammenspiel von Strangregulierventilen und Differenzdruckreglern optimiert den hydraulischen Abgleich und trägt zur effizienten Funktion des Gesamtsystems bei.

Wissenswert, kostenlos und köstlich

Schulungen bei HERZ können individuell an Schulgruppen oder Fachkräfte angepasst werden. In den modernen Schulungsräumen von HERZ im 23. Wiener Gemeindebezirk werden sowohl Kleingruppen als auch Gruppen bis zu 40 Personen in Theorie und Praxis eingeschult. Für ein frisch gekochtes traditionelles Mittagsessen wird bei Ganztagsschulungen selbstverständlich gesorgt. Terminvereinbarungen sind jederzeit unter marketing(at)herz.eu möglich.