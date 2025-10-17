Seit 1987 entwickelt TECO mit Leidenschaft, Fachkompetenz und einem klaren Blick für die Herausforderungen der Zukunft Kugelhähne, die die Arbeit auf der Baustelle vereinfachen und eine gleichbleibend hohe Leistung über die Zeit gewährleisten.

Alle TECO-Kugelhähne sind mit Absperrgruppen mit voll durchgängiger, blockiersicherer Kugel und einer von oben entnehmbaren Top-Entry-Gruppe ausgestattet.

Warum die Antiblockierkugel den Unterschied macht

Niedriges und konstantes Betriebsdrehmoment : sanftes Öffnen und Schließen, auch nach langen Standzeiten.

: sanftes Öffnen und Schließen, auch nach langen Standzeiten. Keine Ablagerungen : die Technopolymerkugel und spezielle Dichtungen verhindern Kalk- und Schmutzablagerungen – der Kugelhahn bleibt stets leichtgängig und effizient.

: die und spezielle Dichtungen verhindern Kalk- und Schmutzablagerungen – der Kugelhahn bleibt stets leichtgängig und effizient. Langzeitbeständigkeit : wassergeeignete Materialien gewährleisten eine hohe Abrieb- und Chlorbeständigkeit.

: wassergeeignete Materialien gewährleisten eine hohe Abrieb- und Chlorbeständigkeit. Keine Wasserstagnation: minimiertes Risiko bakteriellen Wachstums – gemäß DVGW-Arbeitsblatt W570 und im Sinne der Legionellenprävention.

Für Installateure entwickelt

Die TECO-Lösungen zur Wasserabsperrung sind darauf ausgelegt, das Leben derjenigen zu erleichtern, die täglich mit den Herausforderungen der Installationstechnik konfrontiert sind:

Top-Entry Kugelhähne : die Absperrgruppe ist vollständig von oben entnehmbar , für eine schnelle und sichere Wartung.

: die Absperrgruppe ist , für eine schnelle und sichere Wartung. Schnelligkeit und Ordnung auf der Baustelle: optimiertes Design und verfügbare Anschlüsse (Gewinde- oder, wo vorgesehen, FASTEC® werkzeuglos) reduzieren Montagezeit und Fehlermargen.

Zuverlässigkeit, einfache Installation und optimale Durchflusswerte: so setzen die antiblockierenden TECO-Kugelhähne neue Maßstäbe in der Wasserabsperrung.

Möchten Sie mehr über die TECO-Lösungen zur Wasserabsperrung erfahren? Kontaktieren Sie uns: Wir stehen zu Ihrer Verfügung!