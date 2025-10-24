Er besteht aus einer Ultraschallmesskapsel, in der sich keine beweglichen Teile befinden. Der Zähler ist somit verschleißfrei im Einsatz und hat einen großen Messbereich.

Schnelle und sichere Montage, Einbau im Rücklauf (optional Vorlauf), Einbaulage: waagerecht und senkrecht; abnehmbares Rechenwerk

Temperaturfühler Ø 6 mm, 1,2 m (1,75 m oder 5 m optional)

Wärmezähler mit Zulassung MID, Kältezähler mit Zulassung PTB K7.2

Klimazähler zugelassen als Wärmezähler mit zusätzlichem Kälteregister