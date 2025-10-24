Allmess UltraMaXX®
Der UltraMaXX® vereint das bewährte Messkapselsystem und die innovative Ultraschalltechnologie.
Er besteht aus einer Ultraschallmesskapsel, in der sich keine beweglichen Teile befinden. Der Zähler ist somit verschleißfrei im Einsatz und hat einen großen Messbereich.
- Schnelle und sichere Montage, Einbau im Rücklauf (optional Vorlauf), Einbaulage: waagerecht und senkrecht; abnehmbares Rechenwerk
- Temperaturfühler Ø 6 mm, 1,2 m (1,75 m oder 5 m optional)
- Wärmezähler mit Zulassung MID, Kältezähler mit Zulassung PTB K7.2
- Klimazähler zugelassen als Wärmezähler mit zusätzlichem Kälteregister
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 0 711 35 16 95-20