19.09.2025  Pressemeldung Alle News von TECO

Serie T4 TECO: Kugelhähne für Aufputz-Installationen, robust und zuverlässig im Einsatz

Wenn in Aufputz-Anlagen eine zuverlässige Absperrung gefragt ist, ist die T4-Serie von TECO eine solide Wahl für Planer und Installateure.

Alle Kugelhähne sind DVGW-zertifiziert und garantieren eine sichere Steuerung des Durchflusses, eine schnelle Montage und eine lange Lebensdauer.

Technisches Herzstück: herausnehmbare Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang

Die T4-Kugelhähne verfügen über eine Absperrgruppe mit einer blockiersicheren Technopolymerkugel, die vollständig herausziehbar ist (Top Entry) und einen vollen Durchgang gewährleistet:

  • Sanfte Betätigung und konstantes Drehmoment auch nach längerer Inaktivität;
  • Keine Ablagerungen oder Verkalkungen dank spezieller Materialien und Dichtungen;
  • Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Chlor für dauerhaft stabile Leistung;
  • Keine Wasserstagnation, wodurch das Risiko einer Bakterienvermehrung verringert wird, gemäß DVGW W570 und Durchflussrate gemäß EN 806-2 .

Serie T4: Versionen für jeden Bedarf

Die Serie T4 TECO enthält:

  • T4E: motorisierbar mit dem Antrieb E100 für die Fernsteuerung;

Die TECO T4-Serie ist die perfekte Antwort für alle, die robuste und zuverlässige Kugelhähne für Aufputz-Installationen suchen, die die Systemverwaltung vereinfachen und eine lang anhaltende Leistung bieten.

Warum T4-Kugelhähne wählen?

  • Zertifizierte Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit.
  • Langlebigkeit im Einsatz.
  • Hohe Effizienz durch vollen Durchgang und reduzierten Druckverlust.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung!

TECO Srl
TECO Srl
Via Sandro Pertini n.39/41
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Italien
Telefon:  +39 030 6850510
www.tecosrl.it/de
