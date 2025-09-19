Serie T4 TECO: Kugelhähne für Aufputz-Installationen, robust und zuverlässig im Einsatz
Wenn in Aufputz-Anlagen eine zuverlässige Absperrung gefragt ist, ist die T4-Serie von TECO eine solide Wahl für Planer und Installateure.
Alle Kugelhähne sind DVGW-zertifiziert und garantieren eine sichere Steuerung des Durchflusses, eine schnelle Montage und eine lange Lebensdauer.
Technisches Herzstück: herausnehmbare Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang
Die T4-Kugelhähne verfügen über eine Absperrgruppe mit einer blockiersicheren Technopolymerkugel, die vollständig herausziehbar ist (Top Entry) und einen vollen Durchgang gewährleistet:
- Sanfte Betätigung und konstantes Drehmoment auch nach längerer Inaktivität;
- Keine Ablagerungen oder Verkalkungen dank spezieller Materialien und Dichtungen;
- Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Chlor für dauerhaft stabile Leistung;
- Keine Wasserstagnation, wodurch das Risiko einer Bakterienvermehrung verringert wird, gemäß DVGW W570 und Durchflussrate gemäß EN 806-2 .
Serie T4: Versionen für jeden Bedarf
Die Serie T4 TECO enthält:
- T4E: motorisierbar mit dem Antrieb E100 für die Fernsteuerung;
- T4 Mehrfachklemme – T4 PP-R: für Kunststoffrohre (Mehrschicht und PP-R);
- T4 – T4J: universeller Kugelabsperrventil.
Die TECO T4-Serie ist die perfekte Antwort für alle, die robuste und zuverlässige Kugelhähne für Aufputz-Installationen suchen, die die Systemverwaltung vereinfachen und eine lang anhaltende Leistung bieten.
Warum T4-Kugelhähne wählen?
- Zertifizierte Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit.
- Langlebigkeit im Einsatz.
- Hohe Effizienz durch vollen Durchgang und reduzierten Druckverlust.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung!