Wenn in Aufputz-Anlagen eine zuverlässige Absperrung gefragt ist, ist die T4-Serie von TECO eine solide Wahl für Planer und Installateure.

Alle Kugelhähne sind DVGW-zertifiziert und garantieren eine sichere Steuerung des Durchflusses, eine schnelle Montage und eine lange Lebensdauer.

Technisches Herzstück: herausnehmbare Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang

Die T4-Kugelhähne verfügen über eine Absperrgruppe mit einer blockiersicheren Technopolymerkugel, die vollständig herausziehbar ist (Top Entry) und einen vollen Durchgang gewährleistet:

Sanfte Betätigung und konstantes Drehmoment auch nach längerer Inaktivität;

Keine Ablagerungen oder Verkalkungen dank spezieller Materialien und Dichtungen;

Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Chlor für dauerhaft stabile Leistung;

Keine Wasserstagnation, wodurch das Risiko einer Bakterienvermehrung verringert wird, gemäß DVGW W570 und Durchflussrate gemäß EN 806-2 .

Serie T4: Versionen für jeden Bedarf

Die Serie T4 TECO enthält:

T4E: motorisierbar mit dem Antrieb E100 für die Fernsteuerung;

T4 Mehrfachklemme – T4 PP-R: für Kunststoffrohre (Mehrschicht und PP-R);

Die TECO T4-Serie ist die perfekte Antwort für alle, die robuste und zuverlässige Kugelhähne für Aufputz-Installationen suchen, die die Systemverwaltung vereinfachen und eine lang anhaltende Leistung bieten.

Warum T4-Kugelhähne wählen?

Zertifizierte Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit.

Langlebigkeit im Einsatz.

Hohe Effizienz durch vollen Durchgang und reduzierten Druckverlust.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung!