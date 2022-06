Das Hauswasserwerk Scala1 5-55 von Grundfos ist mit dem World Garden Award 2022 ausgezeichnet worden. Die smarte Komplettlösung für die häusliche Wasserversorgung und Gartenbewässerung überzeugte die Jury durch Innovation und Funktionalität und erhielt die Auszeichnung als Sieger der Klasse 'Professional' in der Kategorie 'Hauswasserwerke'. Nach der Auszeichnung als Sieger beim international renommierten Designpreis German Design Award 2022 ist dies eine weitere Würdigung des wegweisenden Konzeptes der Scala1.

Die jährlich verliehenen World Garden Awards des auf Produkttests spezialisierten Fachverlages Michael E. Brieden zeichnen Gartenprodukte aus, die sich durch neue Ideen oder Technologien, langlebige Verarbeitung, hochwertige Materialien oder ein herausragendes Kosten-/Nutzenverhältnis am Markt abheben. Die Jury besteht aus erfahrenen Fachjournalisten und Testredakteuren. Die Awards werden in zehn Kategorien und drei Klassen verliehen, in der Klasse 'Professional' würdigt der Preis Produkte, die für den professionellen Einsatz konzipiert sind.

Die für Innovation und Funktionalität ausgezeichnete Scala1 ist eine smarte, vielseitige einsetzbare Komplettlösung für die häusliche Wasserversorgung und Gartenbewässerung. Die äußerst kompakte Anlage ist stationär wie mobil einsetzbar und hat einen besonders leisen, wassergekühlten Motor. Dank eines Spritzwasserschutzes der Klasse IPx4D lässt sich das Hauswasserwerk direkt und ohne zusätzliche Einhausung auch im Freien aufstellen. Zur umfangreichen Ausstattung gehören zahlreiche integrierte Schutzfunktionen für einen störungsfreien Betrieb, darunter Motorschutz, Trockenlaufschutz und Leckageerkennung für die Druckleitung. Außerdem verfügt die Scala1 über eine manuell zuschaltbare Entlüftungsfunktion für Brunnen mit hohem Gasanteil.

Wegweisend sind Funktionalität und Bedienung. Neben dem normalen Betrieb mit Werkseinstellungen lässt sich die Scala1 über die integrierte Bluetooth-Schnittstelle per Smartphone mit der kostenlosen App Grundfos Go Remote ansteuern. Über die intuitiv zu bedienende App steht beispielsweise eine integrierte Wochenzeitschaltuhr zur Verfügung, mit der sich ein individuelles Beregnungsprogramm einstellen lässt. Zusätzliche Möglichkeiten bieten ein Digitaleingang für eine externe Ansteuerung über einen (Schwimmer-) Schalter bzw. über Regen- oder Bodenfeuchtesensoren für die Steuerung der Bewässerung. Über die App lassen sich auch die Schutzparameter individuell einstellen und Firmwareupdates ausführen, um zukünftige Funktionserweiterungen zu nutzen.

"Mit der Scala1 als smarter, per App bedienbarer Plug-and-Play-Lösung ist es so komfortabel wie nie zuvor, in Haus und Garten eine eigene Wasserversorgung zu nutzen und dabei wertvolle Ressourcen und den Geldbeutel zu schonen", erklärt Jan Claussen, Regional Product Manager Domestic Cold Water. "Die erneute Auszeichnung zeigt, dass das innovative Konzept der Scala1 gut ankommt und den Weg bei Hauswasserwerken weist."