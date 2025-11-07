Mehr Flexibilität und Komfort bei der Duschenmontage



Artweger erweitert sein Angebot an klebbaren Duschkabinen deutlich. Seit Anfang 2025 können Artweger Partner bei drei Duschenserien frei wählen, ob sie die Montage mit Bohren oder durch Kleben verwenden. Mit diesem Schritt gibt Artweger den Monteuren eine praktische Alternative für heikle Montagesituationen.

Die Montage mit ARTFIX hat gleich mehrere Vorteile für den Verarbeiter: keine zersprungenen Fliesen, keine Probleme mit versteckten Leitungen oder Dichtheits-Schwachstellen an den Bohrlöchern. Zusätzlich spart die Montage ohne Bohren Zeit – vor allem wenn der Duschplatz mit Feinsteinzeug gefliest ist. Der Werkzeugbedarf wird reduziert und die Baustelle bleibt sauber, da die Bohrlöcher entfallen.

Ein weiterer Vorteil: Mit dem ARTFIX Klebesystem fallen keine Wartezeiten beim Kleben an, durch ein 2 Komponenten-System: Einerseits wird ein 3M Hochleistungs-Klebeband mit einer sehr starken Anfangs-Klebekraft zur Sofortfixierung eingesetzt, wodurch das direkte Weitermontieren ohne Wartezeiten möglich ist. Zum anderen erfolgt die langfristige Verklebung mit einem speziellen Hochleistungsklebstoff der zugleich als Dichtung hinter den Wandprofilen wirkt und das Silikonieren entlang des Profils ersetzt.

Das ARTFIX Hochleistungs-Klebesystem erleichtert dem Verarbeiter das Leben auf der Baustelle und ist verfügbar für die Duschkabinen-Serien Artweger Dynamic, Artweger 360 teilgerahmt sowie für die Artweger PRESTIGE, der neuen Duschenserie mit Design by Studio F. A. Porsche.