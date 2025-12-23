Die Testboy TV 297 Smart ist eine kompakte Infrarotkamera, die für die Verwendung mit Android- und IOS-Geräten über eine USB-C-Verbindung entwickelt wurde. Schließen Sie die Wärmebildkamera einfach per Plug & Play an Ihr Smartphone oder Tablet an und schon ist die Kamera einsatzbereit! Die Auto-Rotationsfunktion synchronisiert automatisch den Bildschirm mit der Aufnahmerichtung. Das manuelle „90°“-Dreh-und Verlängerungskabel ermöglicht Ihnen eine flexible Inspektion an jedem Ort. Die Testboy TV 297 SMART erkennt Temperaturunterschiede von nur 0,04° C.

Die Vorteile auf einen Blick:

Schnelle und sichere Prüfung von Installationen

2,0-Zoll-LC-Display, für klare und gut lesbare Informationen

FI/RCD-Test 30 mA bei 230 V AC

Direkte Verbindung zum Smartphone über USB-C

Ermöglicht einfache Datenübertragung und sofortige Analyse auf dem Handy

Mehrere Farbpaletten und Einstellungen ermöglichen eine anpassbare und detaillierte Wärmebildgebung

Leicht und kompakt

Viele Anwendungsbereiche, wie z.B. elektrische Inspektion, Analyse mechanischer und HLK-Systeme, Gebäudediagnostik, vorbeugende Wartung, Forschung und Entwicklung

Direktes Versenden der Bilder und Videos, z.B. über WhatsApp

Aktionspaket Testboy Wärmebildkamera für's Handy Typ TV 297 Smart + Testboy Testavit Schuki 6 Steckdosenprüfgerät für nur 349,99 Euro zzgl. gesetzl. MwSt.

