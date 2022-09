Die Ressourcen werden immer knapper, während die Emissionen weiter steigen. Vor diesem Hintergrund muss sich insbesondere die Baubranche in Richtung Kreislaufwirtschaft neu ausrichten. Rund 50 Prozent der weltweit entnommenen Ressourcen sind der Baubranche zuzuschreiben[I]. Deshalb stehen die Bauindustrie und die Politik gleichermaßen vor der großen Herausforderung, innovative und zukunftssichere Lösungen zu finden, um die begrenzten Ressourcen unseres Planeten zu schonen. Dieser Ansatz muss die gesamte Wertschöpfungskette umfassen, von der Ressourcennutzung beim Gebäudebau bis zum Umgang mit Materialien, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.

Als Partner von Architekten, Projektentwicklern und Planern ist sich GROHE, eine weltweit führende Marke für Küchenarmaturen und Komplettlösungen für das Bad, ihrer Verantwortung bewusst. Vor diesem Hintergrund möchte GROHE durch die Erweiterung ihres Cradle to Cradle Certified® (C2C Certified)-Produktportfolios ein ressourcenschonendes Bauen ermöglichen.

„Durch die Erschöpfung der begrenzten und strapazierten Ressourcen unseres Planeten ist die gesamte Branche gezwungen, sich zu verändern. Mit dem Ausbau unseres Cradle to Cradle Certified®-Produktportfolios erreichen wir Schritt für Schritt die nächste logische Stufe, wenn es darum geht, das große Potenzial der zirkulären Wertschöpfung besser zu nutzen. Mit unserem wachsenden C2C Certified-Sortiment und unseren neuen Environmental Product Declarations, also Umweltproduktdeklarationen, die fundierte und transparente Aussagen über die Umweltauswirkungen von Gebäuden ermöglichen, unterstützen wir unsere Kunden und Partner dabei, umweltfreundliche Lösungen für ihre Projekte auszuwählen. Damit bereiten wir sie auf den dringend notwendigen regenerativen Wandel in der Bauindustrie vor“, erklärt Jonas Brennwald, Leiter von LIXIL EMENA.

Mit der neuen Bronze-Zertifizierung der GROHE Tempesta Handbrause mit 2 Strahlarten sowie der GROHE Blue Filter des Zulieferers BWT umfasst GROHEs C2C Certified -Angebot nun insgesamt sechs nachhaltige Lösungen.

Die gebrauchten Filter werden von GROHE gesammelt und an BWT weitergeleitet, wo 99 % der Materialien recycelt werden. Die Zertifizierung der GROHE Blue Filter verleiht dem Wassersystem - das gekühltes, gefiltertes und sprudelndes Wasser direkt aus der Küchenarmatur liefert und somit Plastikflaschen eliminiert - einen weiteren entscheidenden Vorteil für einen nachhaltigen Alltag.

Das Besondere am C2C Certified-Designkonzept ist, dass die Produkte mit der Absicht entworfen und hergestellt werden, ihre Bestandteile am Ende ihrer Lebensdauer zur Herstellung neuer Produkte zu verwenden. So wird der ressourcenintensive lineare Wertschöpfungsprozess in einen zirkulären Wertschöpfungsprozess umgewandelt, der langfristig nachhaltiger ist. Zwar gewinnt das Prinzip der Kreislaufwirtschaft in der Bauindustrie stark an Bedeutung, trotzdem laufen die meisten wirtschaftlichen Prozesse immer noch linear ab: Für die Herstellung von Produkten werden Rohstoffe abgebaut, die am Ende des Produktlebenszyklus als Abfall enden und keine weitere Verwendung in der Wertschöpfungskette finden. Das trägt zur Erschöpfung der endlichen Ressourcen bei und verschmutzt die Umwelt. In den letzten Jahren hat sich diese Problematik zu einer der größten Herausforderungen für die Baubranche entwickelt.

Die unabhängig getesteten und zertifizierten Cradle to Cradle Certified®-Produkte sind ein bedeutender Schritt in Richtung zirkuläre Wertschöpfung - und ein vielversprechendes Angebot für die gesamte Bauindustrie. Im Jahr 2021 führte GROHE ihre ersten Cradle to Cradle Certified®-Lösungen ein und ermöglicht seitdem sowohl Endverbrauchern als auch der gesamten Architektur- und Baubranche, langfristig ressourcenschonende Produktlösungen in Küchen und Bädern zu installieren.

