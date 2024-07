„Wir sind überzeugt von der Qualität und Zuverlässigkeit unserer Wärmepumpen. Mit unserem Garantie- und Servicepaket möchten wir dieses Vertrauen unterstreichen und gleichzeitig Fachpartner sowie Endverwendern spürbaren Mehrwert bieten“, so der Raumklima-Spezialist Kermi. Ramona Loher, Leiterin

Die Kermi Wärmepumpen - allen voran die hocheffiziente Luft/Wasser- Wärmepumpe x-change dynamic pro - stehen für modernste Technik sowie höchste Effizienz und eignen sich mit unterschiedlichen Leistungsklassen sowohl für den Neubau als auch für die Renovierung.

Überzeugender Mehrwert: Umfangreicher Service und Sicherheit

Bei der Beratung von Endkunden rund um den Produktkauf sowie bei der Inbetriebnahme unterstützt der Raumklima-Spezialist Kermi seine Fachpartner mit vielfältigem Infomaterial und Serviceleistungen. Erweitert wird dieses Angebot aktuell durch ein kostenloses Garantie- und Servicepaket im Wert von 3.000 Euro.

Neben den zahlreichen Produktvorteilen der Kermi Wärmepumpen auch von umfassendem Service und langer Sicherheit profitieren - mit zwei aktuellen Aktionen, noch bis 31.12.2024: Dem Wärmepumpen-Garantiepaket (7 Jahre Service & Garantie kostenlos! Wert: 3.000,- Euro) sowie der Verkaufsaktion für Fachpartner (zur persönlichen Wunscherfüllung! Wert: 5.000,- Euro). Bilder: Kermi GmbH

Es verlängert die Garantie für die x-change dynamic pro auf sieben Jahre und umfasst sämtliche Reparaturen in diesem Zeitraum (Verschleißteile wie bspw. Filter ausgenommen). Darüber hinaus sind die Inbetriebnahme, zwei Wartungen und drei Effizienzanalysen via Fernwartung durch den Kermi Werkskundendienst enthalten. Diese umfangreichen Leistungen durch den Hersteller entlasten die Fachpartner bzw. reduzieren deren zeitliche Aufwände. Gleichzeitig tragen sie zu einem effizienten Betrieb der Wärmepumpe bei und bedeuten langfristige Sicherheit für den Kunden - neben vielen weiteren Produktvorteilen ein Argument, das in Beratungsgesprächen überzeugt und für nachhaltige Kundenzufriedenheit sorgt.

Die Kermi Wärmepumpen-Garantieaktion ist gültig bis zum Jahresende 2024 für alle x-change dynamic Modelle. Mehr Infos zur Aktion sowie zu den Garantie- und Servicebedingungen unter www.kermi.com/garantiepaket. Hier steht außerdem ein neuer Flyer für Ihre Kundenberatung zum Download zur Verfügung. Wärmepumpen­Beratung und/oder -Informationen können jederzeit gerne über waermepumpe(at)kermi.de angefordert werden.

Übrigens: Ebenso bis 31.12.2024 können sich Fachpartner mit den Kermi Wärmepumpen zudem noch Ihren ganz persönlichen Wunsch erfüllen. Mehr zur Aktion „5.000 Euro für Ihren Lebenstraum“ und zu den Teilnahmebedingungen unter www.kermi.com/lebenstraum.