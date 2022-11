Hargassner zeigt auf der einzig gemeinsamen Fachmesse für Elektro, Sanitär, Heizung und Klima Norddeutschlands maßgeschneiderte Holzheizlösungen im Leistungsbereich von 6 - 2.500 kW. Präsentiert werden die Highlights moderner und automatischer Hackgut-, Pellet- und Stückholzheizungen sowie Kombi-Heizkessel, Hybridwärmespeicher und die neu im Sortiment aufgenommenen Premium-Solarkollektoren.

Heizungsbauer, Gebäudeplaner und Architekten oder auch Interessierte finden am Hargassner Stand alles, was es zum Thema Heiztechnologie zu wissen gilt - z. B. auch zu Industrieheizungen für Nahwärme-Netze. Das perfekt geschulte Hargassner Vertriebsteam steht für Besucherfragen zum gesamten Sortiment bereit.

„Unsere Messepräsentation für die GET Nord ist top vorbereitet“, freut sich Anton Hargassner jr., Geschäftsführer von Hargassner. „Unsere Innovationen und vielen individuellen Produktvarianten liegen ganz am Puls der Zeit und sind für viele Professionisten die richtige Antwort für zukunftssicheres und CO2-neutrales Heizen“, ergänzt er weiter.

Neugierig geworden?

Sie finden die Hargassner Heiztechnologie auf der GET Nord in der Messe Hamburg, Messeplatz 1, Halle B6, Stand 305, von 17. - 19. November 2022,

Öffnungszeiten Do. - Fr. 9:00 - 18:00 Uhr, Sa 9:00 - 17:00 Uhr.

Möchten Sie sich schon vorab über das breitgefächerte Produktsortiment informieren? www.hargassner.com