Weniger (Handkontakt) ist mehr! Das Design des neuen sequentiellen Einhebelmischers 2664T1 entspricht den Anforderungen an die Begrenzung des Bakterienwachstums und den Verbrühungsschutz in Gesundheitseinrichtungen.

Die Begrenzung des Bakterienwachstums im Trinkwasser an den Entnahmestellen sowie der Verbrühungsschutz sind wichtige Themen zum Schutz von Patienten und Personal in Gesundheitseinrichtungen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Kliniken.

Auch die Ergonomie ist ein Schlüsselelement, das berücksichtigt werden muss, damit die Armaturen den Bedürfnissen der verschiedenen Nutzerinnen und Nutzern gerecht werden: Das Öffnen und Einstellen der Temperatur erfolgt durch eine einfache seitliche Bewegung des Hebels mit dem Ellbogen oder dem Handgelenk. Dies bietet sowohl Patienten, als auch dem Pflegepersonal hohen Komfort und Ergonomie.

Begrenzung des Bakterienwachstums:

Der in Armaturen und Rohrleitungen natürlich gebildete Biofilm enthält 99,5 % der Bakterien. Nur 0,5 % der Bakterien befinden sich im Wasser. Da es unmöglich ist, die Bildung von Biofilm zu vermeiden, muss sein Wachstum überwacht werden, um die Vermehrung der pathogenen Bakterien zu begrenzen.

Die sequentiellen Mischbatterien von DELABIE wurden so konzipiert, dass sie ein sehr kleines Wasservolumen enthalten und in ihrem Inneren keine Ablagerungsmöglichkeiten für Bakterien bieten. Dies beschränkt die Entwicklung des Biofilms und damit die Entwicklung pathogener Bakterien wie Legionellen, Pseudomonas aeruginosa etc.