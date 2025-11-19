Mit dem Service-Bereich „Handwerk & Handel“ bietet der Armaturenhersteller Dornbracht auf seiner Website eine zentrale Anlaufstelle für Installationsbetriebe, Planerinnen und Planer sowie den Fachhandel. Das Angebot bündelt praxisnahe Informationen und Planungsunterlagen – alles, was für die tägliche Arbeit mit Dornbracht-Produkten wichtig ist.

Praxisnah, effizient und serviceorientiert

Im Bereich „Handwerk & Handel“ dreht sich alles um den SHK-Alltag:

Ersatzteilsuche: Ein übersichtliches Ersatzteil-Tool erleichtert das schnelle Auffinden und Nachbestellen einzelner Komponenten.

Videounterstützung: Lehrreiche Montage- und Anwendungsvideos veranschaulichen komplexe Einbauprozesse.

Technische Informationen: Detaillierte Daten zu aktuellen und nicht mehr erhältlichen Dornbracht-Produkten, technische Zeichnungen, Montageanleitungen sowie CAD/BIM-Downloads helfen bei der Planung.

Effiziente Beratung: Der Salesfolder liefert eine kompakte Übersicht über Montagesysteme, Armaturen und Unterputz-Technologien – ideal als Nachschlagewerk oder zur Kundenberatung im Fachhandel.

Konkrete Hilfe: Unterlagen wie der Planning Guide bieten konkrete Unterstützung bei der Planung und Installation von Unterputzlösungen – mit klaren Empfehlungen und technischen Details.

Informationen zur Pflege und Wartung, der 5-Jahres-Herstellergarantie und zur Oberflächenvielfalt von Dornbracht runden den Service-Bereich „Handwerk & Handel“ ab.

Starke Partnerschaft für das Handwerk

Mit diesem Angebot bekräftigt Dornbracht seine enge Verbundenheit mit dem SHK-Handwerk. Ziel ist es, Fachbetriebe und Handel bestmöglich zu unterstützen – durch leicht zugängliche Informationen, praxisnahe Dokumentation und verlässlichen Service.

Hier geht es zum Dornbracht Servicebereich „Handwerk & Handel“.