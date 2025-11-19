19.11.2025  Pressemeldung Alle News von Dornbracht

Dornbracht unterstützt das SHK-Handwerk mit praxisorientiertem Service-Bereich „Handwerk & Handel“

Mit dem Service-Bereich „Handwerk & Handel“ bietet der Armaturenhersteller Dornbracht auf seiner Website eine zentrale Anlaufstelle für Installationsbetriebe, Planerinnen und Planer sowie den Fachhandel. Das Angebot bündelt praxisnahe Informationen und Planungsunterlagen – alles, was für die tägliche Arbeit mit Dornbracht-Produkten wichtig ist.

Praxisnah, effizient und serviceorientiert
Im Bereich „Handwerk & Handel“ dreht sich alles um den SHK-Alltag:

  • Ersatzteilsuche: Ein übersichtliches Ersatzteil-Tool erleichtert das schnelle Auffinden und Nachbestellen einzelner Komponenten.
  • Videounterstützung: Lehrreiche Montage- und Anwendungsvideos veranschaulichen komplexe Einbauprozesse.
  • Technische Informationen: Detaillierte Daten zu aktuellen und nicht mehr erhältlichen Dornbracht-Produkten, technische Zeichnungen, Montageanleitungen sowie CAD/BIM-Downloads helfen bei der Planung.
  • Effiziente Beratung: Der Salesfolder liefert eine kompakte Übersicht über Montagesysteme, Armaturen und Unterputz-Technologien – ideal als Nachschlagewerk oder zur Kundenberatung im Fachhandel.
  • Konkrete Hilfe: Unterlagen wie der Planning Guide bieten konkrete Unterstützung bei der Planung und Installation von Unterputzlösungen – mit klaren Empfehlungen und technischen Details.

Informationen zur Pflege und Wartung, der 5-Jahres-Herstellergarantie und zur Oberflächenvielfalt von Dornbracht runden den Service-Bereich „Handwerk & Handel“ ab.

Starke Partnerschaft für das Handwerk
Mit diesem Angebot bekräftigt Dornbracht seine enge Verbundenheit mit dem SHK-Handwerk. Ziel ist es, Fachbetriebe und Handel bestmöglich zu unterstützen – durch leicht zugängliche Informationen, praxisnahe Dokumentation und verlässlichen Service.

Hier geht es zum Dornbracht Servicebereich „Handwerk & Handel“.

Dornbracht GmbH & Co. KG
Dornbracht GmbH & Co. KG
Köbbingser Mühle 6
58640 Iserlohn
Deutschland
Telefon:  +49 2371 8899 900
www.dornbracht.com/de
