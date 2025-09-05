Top-Marken wie LG, Panasonic & Haier. Passendes Zubehör. Starke Preise. Alles aus einer Hand – nur bei Wagner.

Wärmepumpen sind die Zukunft – wir liefern alles, was Profis dafür brauchen.

Von der Neuanlage bis zur Wartung: Wer Wärmepumpen professionell verbaut oder betreut, braucht mehr als nur das Gerät.

Zubehör, Ersatzteile, System-Know-how und einen Partner, der mitdenkt.

Genau da kommen wir ins Spiel: Philipp Wagner – Großhandel für SHK-Betriebe mit Wärmepumpen-Kompetenz.

Warum Wagner bei Wärmepumpen?

Top-Marken im Sortiment:

LG, Panasonic, Haier u. v. m. – mit durchgängigem Zubehör und Systemlösungen

Markenübergreifendes Zubehör:

Von Pufferspeicher bis Steuerung – sauber kombinierbar, clever geplant

Alle nötigen Ersatzteile – sofort verfügbar:

Und bei LG sogar exklusiv: Wir sind aktuell der einzige autorisierte LG-Ersatzteilhändler in Deutschland.

Hohe Lagerverfügbarkeit:

Was ihr im Shop seht, liefern wir auch. Schnell und zuverlässig – deutschlandweit.

Unser Extra-Service: Hydraulikschemen für eure Projekte

Ihr sagt uns, was geplant ist – wir liefern die passende Systemdarstellung für euer Vorhaben.

Preislich absolut konkurrenzfähig:

Von der Wärmepumpe selbst bis zum letzten Anschlussstück – stark kalkuliert, fair gelistet.

Jetzt entdecken, planen & bestellen – alles an einem Ort:

Wärmepumpen & Zubehör im Shop

Philipp Wagner – euer Partner für zukunftssichere Wärmesysteme. Technisch kompetent, schnell lieferfähig, herstellerübergreifend stark. Noch kein Kunden, dann geht’s hier zur Registrierung

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.

Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!

Zum Sortiment des Prämienprogramms



Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert Ersatzteilbeschaffung heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!



Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.

Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.

Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.

Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.