Zwei Drittel der Deutschen trinken Wasser aus der Leitung • Studie von GROHE und YouGov offenbart Sorgen vor Verunreinigung • Die Investitionsbereitschaft in Wasserfilter angesichts Qualitätsbedenken ist in Deutschland am stärksten • Verzicht auf PET-Wasserflaschen schont die Umwelt

Eine aktuelle Studie von GROHE und YouGov beleuchtet die hohe Wertschätzung für Trinkwasser direkt aus der Armatur in Deutschland und zeigt gleichzeitig eine ausgeprägte Bereitschaft auf, in Wasserfiltertechnologien zu investieren. Befragt wurden im September 2023 7.258 Personen in Belgien, Frankreich, Deutschland, Marokko, den Niederlanden, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA. Wichtige Ergebnisse: Leitungswasser ist international vor allem wegen der leichten Verfügbarkeit, niedrigen Kosten und geringer Umweltbelastung beliebt. In Deutschland trinken zwei Drittel der Befragten (66 %) Wasser aus der Leitung, fast so viele (61 %) sind von der Qualität überzeugt. Doch immerhin fast ein Drittel (31 %) hat Zweifel und sorgt sich vor allem vor Verunreinigungen durch Metalle und Mikroplastik. Diese Bedenken treiben 85 Prozent der Befragten in der Bundesrepublik dazu, in Lösungen zu investieren, welche die Qualität ihres Trinkwassers verbessern können, dies um potenzielle Risiken zu mindern und die Sicherheit und Reinheit des Trinkwassers zu gewährleisten.

Trinkwasser nachhaltig genießen

Leitungswasser rückt als ressourcenschonende Alternative zu Wasser in Einweg­Plastikflaschen zunehmend in den Vordergrund. Denn für die Herstellung einer Ein-Liter- Plastikflasche werden bis zu sieben Liter Wasser benötigt. Und pro Liter in PET-Flaschen abgefülltem Trinkwasser werden durch Vorgänge wie Rohstoffgewinnung, Flaschenproduktion und -reinigung sowie den Transport zu Händlern und Kund:innen bis zu 108,47 Gramm CO2 freigesetzt1, ein hoher Preis für unsere Umwelt. GROHE Blue bietet gefiltertes, gekühltes und auf Wunsch gesprudeltes Wasser direkt aus der Armatur - das ist komfortabel und schont zugleich Ressourcen.

Qualitätsbedenken und Vorlieben beeinflussen Leitungswasserkonsum

In Deutschland entscheiden sich Verbraucher:innen vor allem wegen der genannten Qualitätsbedenken und wegen persönlicher Geschmackspräferenzen gegen Wasser aus der Leitung. 45 Prozent der Befragten, die kein Leitungswasser konsumieren, mögen es geschmacklich nicht, 43 Prozent trinken lieber Sprudelwasser. 85 Prozent der Befragten in Deutschland sind bereit, in Wasserfilter zu investieren - mehr als in jedem anderen untersuchten Land.

GROHE Blue: Wasser für jeden Geschmack

GROHE Blue Home ist auf die Bedürfnisse und Präferenzen von Verbraucher:innen zugeschnitten. Das System ermöglicht es, reines, kühles und auf die gewünschte Kohlensäure-„Stärke“ aufgesprudeltes Wasser direkt aus der Küchenarmatur ins Glas fließen zu lassen. Gefiltert wird das Wasser in sechs Stufen, essenzielle Mineralien bleiben erhalten. Auf Wunsch wird das Wasser mit Magnesium und Zink angereichert. Weil die Armatur über getrennte Wasserführungen verfügt, können sich gefiltertes und ungefiltertes Wasser nicht mischen. GROHE Blue Professional ist für den Einsatz in Büros und öffentlichen Einrichtungen konzipiert. GROHE Blue Fizz ist der neue Einstieg in die Wassersysteme von GROHE: Der mobile Trinkwassersprudler reichert Leitungswasser auf Knopfdruck mit der gewünschten Menge Kohlensäure an.

Kampf gegen globale Wasserkrise und Plastikverschmutzung

Die Wassersysteme von GROHE leisten einen Beitrag zum Kampf gegen Einwegplastik. Trotz wachsendem Umweltbewusstsein nutzt in Deutschland noch immer ein Viertel der Befragten Wasser aus Einwegplastikflaschen. Mit GROHE Blue Home entfallen Kauf, Transport und Recycling dieser Flaschen - das vermeidet Plastikmüll und Kohlenstoffdioxid-Emissionen und spart Nutzer:innen Zeit, Energie und Lagerplatz. Dass wir auch mit der Ressource Wasser sorgsamer umgehen müssen, zeigt sich in einigen Ländern bereits durch sinkende Grundwasserpegel und Wasserrationierungen. In Marokko machen sich 47 Prozent und in Frankreich 46 Prozent der Befragten ernsthafte Sorgen um die zukünftige Verfügbarkeit von Leitungswasser.

1 „Erstellung eines Product Carbon Footprint für GROHE-Armaturensysteme zur Trink- und Heißwasserbereitstellung“, Sebastian Schär, M. Sc., Prof. Dr. Jutta Geldermann, Universität Duisburg-Essen (2021)