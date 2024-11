Das neue Hotel „Ohana Town an der Ostseite des Tropical Islands in der Nähe von Berlin kann rund 500 Gäste beherbergen. Europas größte tropische Urlaubswelt ist fußläufig erreichbar und bietet bis zu 6.000 Menschen Platz. Quelle: Ansgar Schwarz

Täglich besuchen bis zu 6.000 Menschen das Tropical Islands in der Nähe von Berlin und tauchen ein in Europas größte tropische Urlaubswelt. Und Brandenburgs Freizeitpark der Superlative wächst weiter: Unlängst öffnete das Resort „OHANA Town“, ein neuer Hotelkomplex auf der Ostseite der Tropenhalle. Nicht nur beim Bau, auch beim Gewerk Klima- und Lüftungstechnik legte der Bauherr großen Wert auf Nachhaltigkeit: Sieben moderne WOLF RLT-Geräte stellen bedarfsgerecht Frischluft für die unterschiedlichen Bereiche des Hotels zur Verfügung.

Badespaß, Regenwald-Safari und kulinarische Köstlichkeiten auf rund 66.000 Quadratmetern, all das bietet das Tropical Islands. Kein Wunder, dass angesichts des 24-Stunden-Betriebs Besucherinnen und Besucher das vielfältige Angebot in vollen Zügen nutzen. Die neue Übernachtungsmöglichkeit am Standort mit rund 150 klimatisierten Zimmern im polynesisch-hawaiianischen Stil zieht daher gerade Familien an. Es können insgesamt 500 Gäste beherbergt werden. „OHANA“ ist hawaiianisch und bedeutet „Familie“. Das Hotel bietet auf 800 Quadratmetern ein Restaurant mit 170 Plätzen, eine Bar sowie im Erdgeschoss einen 750 Quadratmeter großen Entertainment-Bereich mit sechs Bowlingbahnen, Karaoke Box, Board Games, Shuffle Board, Billard und Darts. Die Attraktionen des „Tropical Islands“ sind vom Hotel aus fußläufig erreichbar.

Nachhaltiger Modulbau

Stahl statt Beton: Die einzelnen, etwa 53 Quadratmeter großen Module für „OHANA“ wurden offsite unter Verwendung neuester Technologien entwickelt und hergestellt. Der Offsite-Produktionsvorgang reduziert die Transportkilometer deutlich und sorgt für eine hohe Effizienz in der Lieferkette. Außerdem verringert die optimierte industrielle Vorfertigung die Reststoffmengen. Damit sinkt durch die modulare Bauweise die CO 2 -Bilanz des Gebäudes.

Das Thema Nachhaltiges Bauen wurde nicht nur im Baukörper umgesetzt, sondern der Bauherr legte auch großen Wert auf eine hocheffiziente Lüftungs- und Klimatechnik. Seine Wahl fiel auf die modulare Lüftungslösung KG TOP von WOLF in Mainburg. Die im Hotel installierten Geräte – zwei davon sind auf dem Dach platziert, vier weitere im Erdgeschoss sowie eines in Fassadennähe - haben dank hocheffizienter Wärmetauscher Rückwärmezahlen von über 80 Prozent.

„Wir haben nicht nur in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit WOLF gemacht“, so Martin Lefeldt, verantwortlicher Planer von „Pinck Ingenieure Consulting“ in Hamburg, „die Verlässlichkeit betrifft insbesondere die Aspekte Liefersicherheit und Service.“

Lüftungslösung KG TOP von WOLF

Aufgrund der hohen Flexibilität bei der Konfiguration und durch den modularen Aufbau kann ein Wunschgerät der Serie KG Top in kürzester Zeit in 24 Baugrößen zusammengestellt und auch gebaut werden. So auch im konkreten Fall: „Die Bestellung der sieben bedarfsgerecht ausgelegten RLT-Geräte für die Versorgung von Zimmer-, Küchen-, Restaurant- Entertainment- und Technikbereich erfolgte im September 2023, bereits Anfang Dezember konnten wir die Einheiten ausliefern“, erinnert sich Tilo Hübner, bei WOLF zuständiger Außendienst für die Region Ost, an die zeitliche Herausforderung.

Bedingt durch die unterschiedlichen zu versorgenden Räume gibt es im Hotel verschiedene Anforderungen an die Lüftungsgeräte. Zunächst legte der Planer die Dach-Geräte zur Versorgung der Hotelzimmer gemäß DIN EN 16798 aus, und ebenso die Geräte für die Räume im Erdgeschoss. Für die Auslegung des RLT-Geräts im Küchenbereich findet dagegen die VDI 2052 Anwendung. Parameter und Spezifikationen wurden anschließend vergleichbaren Luftwechseln in ähnlichen Anwendungsfällen gegenübergestellt.

Die gesamte von WOLF installierte Luftleistung im „OHANA“ beträgt 62.000 m3/h.

Die Luftwechselrate in den Aufenthaltsbereichen wird raumweise geregelt, damit das Klima in den Räumen im Sommer und Winter gleichermaßen angenehm bleibt. Die Luftgeschwindigkeit der Zuluft im Aufenthaltsbereich ist in der Regel kleiner als 0,1 m/s, um Zuglufterscheinungen möglichst zu vermeiden. Als Messgrößen für die Luftwechselrate dient die Belegungszahlen der Räume und die Anwesenheit von Personen. Diese Parameter werden indirekt mithilfe von CO 2 -Sensoren in den einzelnen Räumen erfasst.

Die Messwerte werden über serielle Kommunikationsschnittstellen RS485 Modbus an die zentrale Gebäudeleittechnik übermittelt. Diese steuert die Lüftungsanlage und die Volumenstromregler, sodass der Volumenstrom jeweils bedarfsgerecht angepasst werden kann. Eine ungesund hohe CO 2 -Konzentration und die Anreicherung der Raumluft mit infektiösen Keimen und Viren lassen sich damit wirkungsvoll vermeiden.

Die Geräteauslegungen im Detail:

1. Entertainment

Für die Versorgung des Entertainment-Bereichs wurde ein KG TOP 2520 mit einer Leistung von 11500 m3/h im Außenbereich vor der Fassade aufgestellt. Das Luftverteilsystem wurde mit einem zentralen Absaugepunkt für die Abluft ausgestattet. Die Zuluftverteilung in der Fläche erfolgt über drei variable Volumenstromregler und mehrere Deckendralldurchlässe. Da das Lüftungsgerät an der Außenseite des Gebäudes in eine Nische platziert wurde, waren die Leitungswege in den Entertainment-Bereich kurz und der Anschluss an die luftführende Verrohrung schnell und einfach zu bewerkstelligen.

2. Restaurant

Das Restaurant ist an ein KG TOP 2020 mit einer Leistung von 8500 m³/h angeschlossen. „Die Abluft aus dem Restaurant wird direkt vor dem Front-Cooking-Bereich abgeführt und erzeugt hier einen Luftschleier, denn der Wunsch der Betreiber war, dass möglichst wenig Schwaden und Aerosole in den Restaurantbereich gelangen“, erläutert Lefeldt.

3. Küche

Für den Küchenbereich ist ein KG Top 2520 mit einem Volumenstrom von 12500 m3/h in Betrieb. „An dieses leistungsstarke RLT-Gerät wurden die Spülküche, der Front-Cooking-Bereich mit eigenen Abzügen über den Koch- und Bratstellen sowie die Hauptküche angeschlossen“, erklärt Lefeldt.

Eine besondere Herausforderung ergab sich durch die Aufstellung des Küchenlüftungsgerätes in einem Technikraum mit weiteren RLT-Geräten. Aus Brandschutzgründen wurde dieser Raum daher nachträglich als Raumlufttechnische Zentrale eingeordnet, so dass hier eine regelkonforme Schottung nachgerüstet werden musste.

4. Hotelzimmer

Zur lufttechnischen Versorgung der 150 Hotelzimmer montierte das Team von SLK Schultz Lüftungs- und Klimatechnik GmbH ein KG TOP 7500 mit 14700 m3/h sowie ein KG TOP 2515 mit 7500 m3/h auf dem Gebäudedach. Die jeweils zwölf Module der beiden Geräte wurden per LKW angeliefert und dann per Kran auf das Gebäudedach gehoben. Auch die energieeffizienten Kreuzstrom- und Plattenwärmetauscher wurden geteilt angeliefert.

„Die kompakte Modulbauweise vereinfacht die Logistik auf der Baustelle. So konnten wir Geräte am Zielort im Steckkastenprinzip aufbauen,“ blickt Geschäftsführer Andreas Schultz auf die Montage zurück.

5. Nebenflächen

Zwei Lüftungsanlagen KG Top 1515 und 1510 befinden sich in den Technikräumen für RLT-Anlagen im Erdgeschoss. Sie versorgen u.a. die Sanitär-Räumlichkeiten, Eingangs- und Verbindungsgänge, Lager- und Versorgungsräume, den Warenempfang und die Brandmeldezentrale. Die beiden Geräte haben eine Luftleistung von 3000 bzw. 4500 m3/h Luft.

Die thermische Energie zur Klimatisierung der Zuluft wird nicht im Hotel erzeugt, sondern stammt direkt vom Nachbarn Tropical Islands. Das „Tropical Islands“ bezieht nämlich Pumpenwarmwasser aus dem Fernheiznetz und erzeugt mit einer eigenen Kältemaschine Pumpenkaltwasser. Die thermische Energie wird jeweils über Wärmeübertrager auf die Heiz- bzw. Kühlkreisläufe der RLT-Geräte übertragen.

Einfach handhabbare Technik und ein effizientes Zusammenspiel aller Projektbeteiligten in der finalen Bauphase waren der Schlüssel für einen gelungenen Endspurt. Denn vier Monate nach der Auslieferung der Gerätekomponenten eröffnete „Ohana Town“ im April feierlich seine Türen und sorgt heute bei den Hotelgästen in unmittelbarer Nähe zu „Tropical Islands“ für unterhaltsame Stunden und karibisches Ambiente.

www.wolf.eu/profi/modulare-geraete

Mehr Informationen zu WOLF RLT-Anlagen unter: www.wolf.eu/de-de/professional/produkte-rlt