Intensive Gespräche zwischen E/D/E Mitgliedern und Vertragslieferanten aus der Beschlagsbranche im 30-Minutentakt - persönlich, direkt, lösungsorientiert: das ist der Branchentreff spezial. Rund 350 Teilnehmer haben sich am 30. September und 1. Oktober in der Messe Dortmund getroffen. Mit der einzigartigen Kommunikations- und Vernetzungsplattform eröffnete das E/D/E den Raum für zahlreiche Begegnungen, die gerade in Zeiten her-ausfordernder konjunktureller Bedingungen an Bedeutung gewinnen. Die Stimmung war trotz der schwierigen Rahmenbedingungen am Markt sehr positiv - abseits der Herausforderungen im Tagesgeschäft.

Alle zwei Jahre stellt der E/D/E Branchentreff spezial für die Top-Entscheider aus der Beschlagsbranche eine wertvolle Plattform dar. Er bietet ihnen die Möglichkeit, in kürzester Zeit mit vielen wichtigen Partnern auch aus dem europäischen Ausland in den Austausch zu treten und ein umfassendes Bild der Branche am gleichen Ort zur selben Zeit zu erhalten.

Seit über 20 Jahren ist die Veranstaltung mit dem Konzept „Messe verkehrt“ bei Vertretern aus Industrie und Handel hoch angesehen. Im 30-Minutentakt besu­chen die E/D/E Vertragslieferanten die Händler an ihren Dialog-Inseln. Sie nutzen die Zeit, um persönliche Gespräche zu führen und Geschäftsbeziehungen einzu­leiten oder zu intensivieren.

Rund 350 Teilnehmer sind 2025 der Einladung nach Dortmund gefolgt. Bereits am Vorabend hatten die Besucher Gelegenheit, sich auszutauschen und sich auf die kommenden zwei Tage einzustimmen. Zu Gast beim BVB im Signal Iduna Park begrüßte Geschäftsführer Dr. Christoph Grote die Anwesenden, bevor in gelöster Atmosphäre und bei guter Stimmung wertvolle Kontakte geknüpft sowie gemeinsam über die aktuellen Perspektiven und Entwicklungen auch abseits des Tagesgeschäfts gesprochen werden konnte. Ein Höhepunkt des Abends war für viele die exklusive Führung durch das Stadion, bei dem nicht nur Fußballfans faszinierende Einblicke hinter die Kulissen des Sports bekamen.

Mit der positiven Aufladung vom Vorabend, ging es am nächsten Morgen direkt in die geplanten Gespräche. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Nicht nur die Be­reiche Tür-, Fenster- und Möbelbeschläge, Brandschutz sowie Sicherheitstech­nik waren auf dem Event vertreten, auch die Bauelemente-Branche wollte sich die Veranstaltung nicht entgehen lassen. Die EuroBaubeschlagHandel AG (EBH) und der E/D/E Kooperationspartner Baubeschlag-Union (BU) waren ebenfalls mit einem eigenen Stand vertreten. „Die Marktentwicklungen der vergangenen Jahre haben dazu geführt, dass die einzelnen Segmente immer stärker zusammen­wachsen“, so Dr. Stefan Drefke, einer der Leiter des E/D/E Mitgliedermanage­ments. „Durch die Beteiligung zahlreicher Bauelemente-Lieferanten am Bran­chentreff spezial konnten die Mitglieder ihre zentralen Themen noch umfassen­der und effizienter besprechen - kompakt an einem Ort.“

Gute Stimmung auf dem E/D/E Branchentreff spezial

Der Branchentreff spezial ist für die Unternehmen eine günstige Gelegenheit, die Themen aus den Jahresgesprächen des ersten Quartals zu reflektieren. So kön­nen sie das bevorstehende, letzte Quartal optimal nutzen - mit dem Ziel, gestärkt in das neue Jahr zu starten. „Gerade jetzt ist der persönliche Austausch mit den Herstellern für uns entscheidend. Vorteil des Formats ist es, dass wir auch mit den Lieferanten ins Gespräch kommen, die uns im Tagesgeschäft nicht so häufig begegnen. Die Veranstaltung bietet uns viele Impulse, die insbesondere im An­gesicht der aktuell herausfordernden Marktsituation sehr wertvoll sind“, erklärt Florian Koch, Geschäftsführer der Koch Freiburg GmbH die gute Stimmung auf dem Branchentreff spezial.

Stephanie Roßmar, Geschäftsführerin der B. Vomberg GmbH & Co. KG, hat 2025 zum ersten Mal am Branchentreff spezial teilgenommen: „Besonders be­eindruckt hat mich die Konsequenz, mit der diese Veranstaltung umgesetzt wird. Mein Terminkalender war durchgehend gefüllt und alle Teilnehmer haben sich diszipliniert an den vorgegebenen Halbstunden-Takt gehalten. Die Gespräche mit den Lieferanten waren äußerst zielführend. Das ist sehr wichtig, da der Füh­rungsstab sich immerhin zwei Tage lang nicht um das Tagesgeschäft kümmern kann. Auch der Austausch mit den anderen Händlern hat sich als wertvoll erwie­sen. Im Alltag bewegt man sich doch oft in seinem eigenen Orbit - da ist es hilf­reich, auch mal andere Perspektiven kennenzulernen.“

Die fortschreitende Digitalisierung von Tür- und Zutrittssystemen war nur eines der Themen, um die sich die Gespräche der Teilnehmenden drehten. Auch die zunehmenden Kundenanforderungen nach ganzheitlichen und individuellen Lö­sungen beschäftigten viele Messebesucher. Neben technischen Innovationen bewegten ebenso regulatorische Neuerungen die anwesenden Branchenvertre­ter: das Infrastrukturpakt der Bundesregierung hat bei den Händlern Hoffnungen geweckt. Auch vom KRITIS-Dachgesetz, das deutschlandweit einheitliche Min­deststandards für den physischen Schutz kritischer Infrastrukturen definiert, ver­sprechen sich viele Betriebe neue Geschäftsperspektiven.

Der Branchentreff spezial ist weit mehr als ein Format: er ist ein Ausdruck geleb­ter Partnerschaft. Die intensive, persönliche Kommunikation zwischen Mitglie­dern und Vertragslieferanten zeigt, wie wichtig direkte Begegnungen gerade in herausfordernden Zeiten sind. Dass sich rund 350 Entscheider aus der Branche in Dortmund zusammengefunden haben, unterstreicht den hohen Stellenwert dieser Plattform. „Wir danken allen Teilnehmern für ihre wertvolle Zeit und die konstruktiven Gespräche, die den Weg für gemeinsame Lösungen und eine starke Zukunft ebnen“, erklärt Dr. Andreas Trautwein, Vorsitzender der E/D/E Geschäftsführung, der die Veranstaltung nutzte, um sich in ebenfalls engen und intensiven Gesprächen mit den Mitgliedern und Lieferanten über die aktuelle Marktlage auszutauschen.

„In diesem Jahr haben wir mit dem E/D/E Branchentreff spezial erneut gezeigt, wie wichtig persönliche Begegnungen für unser Netzwerk sind. Zwei Tage lang konnten unsere Partner aus Industrie und Handel sich gezielt austauschen und intensiv miteinander ins Gespräch kommen - ganz im Sinne unserer Rolle als Verbundorganisation. Auch meine Kollegen aus der Geschäftsführung schätzen den Austausch sehr“, fasst Dr. Christoph Grote, Geschäftsführer E/D/E Lieferan­ten- und Warengruppenmanagement, zusammen.

ETRIS BANK: Factoring als interessante Finanzierungsalternative

Die ETRIS BANK nutzte die Veranstaltung, um den Messebesuchern ihr umfang­reiches Leistungsportfolio vorzustellen. Das Institut fokussiert sich vor allem auf mittelständische Kunden und hält für E/D/E Mitglieder ein besonders attraktives Spektrum an Bankdienstleistungen bereit. „Ein weiteres Mal bot der Branchen­treff spezial unserem Team einen idealen Rahmen, um mit zahlreichen Kunden und Interessenten in den persönlichen Austausch zu treten“, freut sich Uwe Mül­ler, Vorsitzender der Geschäftsführung der ETRIS BANK. In den Gesprächen stand besonders das Thema Factoring - gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen für viele Unternehmen eine interessante Finanzierungsalternative - im Vordergrund. Die ETRIS BANK steht ihren Kunden als verlässlicher Partner stets zur Seite - mit dem Ziel, deren Zukunftsfähigkeit nachhaltig zu stärken.

E/D/E Dienstleistungen und Handelsmarken

Um den Teilnehmern einen umfassenderen Überblick, über die vielen Vorteile des E/D/E zu geben, präsentierten sich auf der Messe auch die verschiedenen unternehmenseigenen Dienstleistungen wie das eDC Data Center, die CLOUD360 und MRO Connecting Solutions. Mit Toolineo und der Arbeitsschutz­Kollektion Fortis waren zugleich starke Marken innerhalb des E/D/E vertreten. Die Fachgruppe ELEMENtec, eine E/D/E Kooperation mit der EBH AG, die sich auf die ganzheitliche Planung von Türsystemen inklusive der Technik wie Tür­schließer und Zutrittskontrollen spezialisiert hat, zielte genau auf den Bedarf der Besucher ab.

Über den Branchentreff spezial:

Der E/D/E Branchentreff spezial findet alle zwei Jahre statt - 2025 in der Messe Dortmund. Der Branchentreff spezial ist eine der wichtigsten Veran­staltungen für die Beschlagsbranche, da er Mitgliedern und Lieferanten mit seinem Konzept effiziente und konstruktive Gespräche in angenehmer Atmo­sphäre ermöglicht. Der Netzwerkgedanke wird traditionell in zwei Abendver­anstaltungen fortgesetzt, die den Teilnehmenden einen zusätzlichen Rahmen bieten und damit einen gezielten Austausch ermöglichten.