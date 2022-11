Produkte und Dienstleistungen zur Umsetzung der Wärmewende erfreuen sich einer enorm großen Beliebtheit. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) verzeichnet mit bisher über 600.000 Anträgen für die BEG-Einzelmaßnahmen in diesem Jahr eine Rekordnachfrage. Dabei führt die hohe Nachfrage nicht nur zu längeren Wartezeiten bei der Beantragung der Fördermittel. Laut SHK-Konjunkturbarometer 2. Quartal 2022 und basierend auf den Daten des ZVSHK liegt die Wartezeit auf einen Fachhandwerker bei ca. 18 Wochen und mehr. Eine wichtige Stellschraube zur Entlastung von Fachhandwerksbetrieben können digitale Lösungen sein. An dieser Stellschraube drehen derzeit viele junge Startups aus der SHK-Branche. Sie bieten u.a. digitale Lösungen zur Vereinfachung von Arbeitsabläufen, Tools zur Steigerung der Energieeffizienz im Gebäude und Plattformlösungen zur optimalen Abstimmung aller am Bau beteiligten Gewerke an.

Auf der GET Nord vom 17. bis 19. November 2022 in Hamburg stellt die VdZ, Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V., gemeinsam mit der Hamburg Messe und Congress insgesamt zwölf junge Startups vor. Auf der bundesweit einzigen gemeinsamen Fachmesse für Elektro, Sanitär, Heizung und Klima finden Fachbesucher auf dem Startup-Sonderareal in Halle B1.OG passende Lösungen zur Digitalisierung ihres Handwerksbetriebs.

„Die Bandbreite der ausstellenden Startups zum Thema Digitalisierung auf der GET Nord ist beachtlich. Von der Plattform für technische Gebäudeausrüstung, über einen Onlineplaner für Heizungsanlagen, der Beratung, Planung und Baubegleitung anhand von 3D Software und Hardware bis hin zu Lösungen zur Planung von PV-Anlagen für Mehrfamilienhäuser – unser Startup-Sonderareal steckt voller digitaler Lösungen, um die SHK-Fachhandwerksbetriebe bei ihren aktuellen und zukünftigen Aufgaben zur Umsetzung der Wärmewende zu unterstützen“, sagt Kerstin Stratmann, Geschäftsführerin der VdZ.

Konkrete Einblicke in die digitalen Lösungen erhalten Messebesucher bei den täglich stattfindenden Startup-Pitches. Ebenfalls täglich finden Startup-Impulse auf dem GET Nord Forum statt. „Besonders ans Herz legen möchte ich allen Messebesuchern unser Speed-Dating am Donnerstag. Hier lernen Fachbetriebe und andere Interessierte innerhalb kurzer Zeit die anwesenden Startups kennen und finden ihr perfektes Match“, so Kerstin Stratmann.

Für die Teilnahme am Speed-Dating ist bis zum 10.11.2022 eine Anmeldung erforderlich unter www.vdzev.de/projekte/startups/startupsget-nord/.

