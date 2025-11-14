14.11.2025  Pressemeldung Alle News von BES

Nach dem großen Erfolg unseres Webinars gibt es einen Zusatztermin!

Energieeffizienz, die sich rechnet: Das BES System mit Erdsolespeicher für Großprojekte

Webinar: Das BES System mit Erdsolespeicher – Effizienz neu gedacht
📅 20. November 2025, 17:00 Uhr

Innovative Energieversorgung trifft Wirtschaftlichkeit:
Im exklusiven Webinar stellen wir Ihnen das BES System mit Schwerpunkt Erdsolespeicher vor – eine Lösung, die besonders für Industrieprojekte, Hotels und den Mehrfamilienwohnbau entwickelt wurde.

Erfahren Sie, wie das System

  • regenerative Wärme- und Kälteversorgung im großen Maßstab ermöglicht,
  • durch intelligente Energienutzung Amortisationszeiten verkürzt,
  • attraktive Fördermöglichkeiten erschließt,
  • und so einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung leistet.

👉 Zielgruppe: Architekten, Planer und Investoren, die nachhaltige und wirtschaftliche Gebäudekonzepte realisieren möchten.

Melden Sie sich schon jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz! 

BES BuildingEnergySolutions GmbH
BES BuildingEnergySolutions GmbH
Robert-Koch-Straße 50
55129 Mainz
Deutschland
Telefon:  +49 6131 250 6170
www.bes-eu.com
