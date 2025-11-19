Nach dem großen Erfolg unseres Webinars gibt es einen Zusatztermin!
Webinar: Das BES System mit Erdsolespeicher – Effizienz neu gedacht
📅 20. November 2025, 17:00 Uhr
Innovative Energieversorgung trifft Wirtschaftlichkeit:
Im exklusiven Webinar stellen wir Ihnen das BES System mit Schwerpunkt Erdsolespeicher vor – eine Lösung, die besonders für Industrieprojekte, Hotels und den Mehrfamilienwohnbau entwickelt wurde.
Erfahren Sie, wie das System
- regenerative Wärme- und Kälteversorgung im großen Maßstab ermöglicht,
- durch intelligente Energienutzung Amortisationszeiten verkürzt,
- attraktive Fördermöglichkeiten erschließt,
- und so einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung leistet.
👉 Zielgruppe: Architekten, Planer und Investoren, die nachhaltige und wirtschaftliche Gebäudekonzepte realisieren möchten.
Melden Sie sich schon jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz!