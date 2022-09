Zwei große Unternehmensjubiläen standen im letzten und diesem Jahr an – 40 Jahre ETHERMA und 105 Jahre Viessmann. Grund genug für ein gemeinsames Treffen. Am 12.9.2022 konnte die ETHERMA Familie, die seit 2018 der Viessmann Group angehört, endlich die Familienmitglieder von Viessmann im Headquarter in Henndorf begrüßen.

Nach der langen Zeit ohne persönliche Treffen war die Freude umso größer, sich endlich “live und in Farbe” sehen zu können. Im September war es endlich so weit, und Chairman Prof. Dr. Martin Viessmann, CEO Max Viessmann, CFO Dr. Ulrich Hüllmann sowie Timo Tauber, Managing Director Viessmann Investment GmbH, wurden von der ETHERMA Familie begrüßt. Gemeinsam wurden die beiden Werke am Standort Henndorf besucht und ein Blick auf die Entwicklungen der vergangenen vier Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit geworfen. Ein Highlight dabei war der Dialog von Max Viessmann und ETHERMA-Geschäftsführer Thomas Reiter, bei dem nicht nur jede und jeder Fragen stellen konnte, sondern auch die ein oder andere persönliche Anekdote geteilt wurde. Neben dem Besuch der Produktionsstätten konnte die ETHERMA Familie auch Einblicke in ihre Ziele bis 2025 und die dazugehörenden Initiativen, wie ETHERMA eCARE, geben.

Der Tag stand natürlich auch im Zeichen des so dringlichen Themas Energiewende und dem Beitrag, den beide Unternehmen dazu leisten werden. Max Viessmann: „2018 ist Viessmann mit ETHERMA in den Markt des elektrischen Heizens eingetreten, ein Geschäftsfeld, das heute wichtiger ist denn je. Somit begleiten wir ETHERMA quasi seit 10 Prozent der Gesamtfirmengeschichte, und es macht Freude und bietet beiden Partnern viele Opportunitäten. Denn als Lösungsmacher sind wir gemeinsam Möglichmacher:Innen einer unabhängigen Wärmewende. Als diese haben wir jetzt die Jahrhundert-Chance, eine positive Veränderung für künftige Generationen zu schaffen – und die ETHERMA Familienmitglieder spielen dabei eine essenzielle Rolle.“ Jetzt gehe es darum, mit Geschwindigkeit und Pragmatismus den Klimawandel zu bekämpfen und die Energiegewinnung und –nutzung der Zukunft neu zu denken, weg von fossilen Brennstoffen, hin zu erneuerbaren Energieträgern, um so die geopolitische Unabhängigkeit Europas zu stärken.

Thomas Reiter ergänzte: „ETHERMA wurde 1981 mit der Vision gegründet, Gebäude emissionsfrei zu beheizen, das ist unsere DNA. Unser Vorteil: Im Gegensatz zu anderen Branchen müssen wir hocheffiziente und nachhaltige Zukunftstechnologien nicht erst erfinden – sie stehen bereits marktreif und für jeden Anwendungsfall zur Verfügung. Und wird Strom CO2-neutral, also mit erneuerbaren Energien wie Wasser-, Wind- oder Sonnenkraft, erzeugt, können wir im Gebäudesektor eine enorme Menge an CO2-Ausstoß reduzieren und somit zum Gelingen der Energiewende einen bedeutsamen Beitrag leisten. So zahlt die Vision von ETHERMA auf den Purpose von Viessmann ein – mit dem Ziel, eine saubere Umwelt für künftige Generationen zu hinterlassen.“

Für das Gelingen der Energiewende, so herrschte bei dem Treffen in Henndorf Einigkeit, brauche es eine starke und mutige Gemeinschaft und ein starkes Zusammenwirken von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Das gemeinsame Verständnis für das Ziel und den Willen, eine Jahrhundertherausforderung für eine positive Veränderung zu nutzen und daraus eine Jahrhundertchance zu machen.

