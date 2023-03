Eine besondere Kollektion für ein besonderes Jahr: Anlässlich des 275jährigen Firmenjubiläums haucht Villeroy & Boch mit „Hommage an Hommage“ einem Klassiker des Bad-Designs neues Leben ein. Das Ergebnis ist retro und modern, klassisch und trendverdächtig zugleich. Das Geheimnis: Hommage an Hommage bleibt sich selbst mit traditionellen viktorianischen Formen treu - und sorgt gleichzeitig mit der neuen Trendfarbe Pure Black für Furore. So kommen Nostalgiker und Avantgardisten gleichermaßen auf ihre Kosten.

Reise in die Geschichte des Bad-Designs

Als Neuauflage der seit mehr als 20 Jahren erfolgreichen Kollektion Hommage entführt Hommage an Hommage Design-Fans in die Anfangsjahre des 20. Jahrhunderts, als die Entwicklung des Badezimmers hin zu einer Wohlfühloase ihren Anfang nahm. In den Bädern der damaligen Weltmetropolen Berlin, London und Paris hielt eine völlig neue Eleganz Einzug. Opulente Formen und beste Materialien machten aus der berüchtigten Nasszelle einen intimen Ort, an dem man sich ganz der persönlichen Körper- und Schönheitspflege widmen konnte. Diesen Geist transportiert Hommage an Hommage gekonnt ins Hier und Jetzt.

Statement-Piece: Säulenwaschtisch in Pure Black

Das Highlight der Kollektion: Der ikonische Säulenwaschtisch mit dem unverkennbaren Stufendesign, das der Keramik von Hommage an Hommage einen historischen Touch verleiht. Perfekt dazu: Die neue 3-Loch-Armatur „Mettlach“ in Chrome oder Brushed Gold mit einer Gravur der traditionellen „Mettlacher Platten“ und den Koordinaten der Alten Abtei, dem Firmenhauptsitz von Villeroy & Boch. Komplementiert wird Hommage an Hommage mit einer freistehenden Badewanne mit nostalgischen Wannenfüßen und zierlichen Gründerzeitmöbel in Holz oder Lack mit edler Marmorplatte, die mit liebevollen Details wie den keramischen Griffen überzeugen. Ein modernes Upgrade erhält Hommage an Hommage durch die optionale Trendfarbe Pure Black: Der betörende neue Schwarzton setzt den Klassiker völlig neu in Szene und ist auch als passende Außenfarbe für Badewanne und Füße im Sortiment. So zollt der Klassiker nicht nur dem Charme vergangener Zeiten Tribut, sondern versprüht gleichzeitig seinen ganz eigenen, geheimnisvolle Glamour.