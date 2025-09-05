Ein Badezimmer mit Schrägen ist einer der am schwierigsten zu gestaltenden Räume. Selten eignen sich Duschen mit Standardmaßen für diese Bäder. Durch Maßanfertigungen können Duschkabinen optimal integriert werden. Auch für Badewannenaufsätze ist dies möglich. Mit Hilfe einer individuellen Anpassung sind bei der Gestaltung eines Bades nahezu keine Grenzen gesetzt.

Durch Einzelanfertigungen kann die oft begrenzte Fläche im Bad effektiv genutzt werden ohne, dass Abstriche in der optischen Gestaltung gemacht werden muss. Der Glas-Schrägschnitt kann optimal an den Winkel der Schräge angepasst werden. Natürlich verwendet Radaway auch hier nur hochwertiges Einscheibensicherheitsglas mit SmartClean-Beschichtung und ein Austausch der Griffe ist je nach Modell fast immer möglich.

Egal ob Sie eine Dusche für eine Dachschräge mit Schrägschnitt benötigen, mit Ausschnitt im Glas für eine Vormauerung oder eine Duschtür für eine Nische – bei Radaway finden Sie die passenden, maßgefertigten Lösungen bei nur 10 Werktagen Lieferzeit (in Ausnahmefällen bis zu 15 Werktagen). Made in Europe.