Die Duschkollektion Infinity Showers von Villeroy & Boch bietet eine Kombination aus Funktionalität und ästhetischem Design auf Premium-Niveau. Mit fortschrittlichen Features und verschiedenen Strahlarten sowie einer außergewöhnlichen Materialqualität und Langlebigkeit aller Komponenten eignet sich die Armaturen-Kollektion ideal für hochwertige Ausstattungen. Das zeitlose, universelle Design der Infinity Showers ermöglicht eine harmonische Integration in verschiedene Bad-Designs. Die Serie ist so mit allen Badkollektionen und Stilrichtungen von Villeroy & Boch kombinierbar - perfekt für wohltuendes Dusch- und Badevergnügen und exklusive Spa-Momente zuhause.

Das Sortiment von Infinity Showers umfasst sieben Artikel für Duschbereich und Badewanne: von der Handbrause über komplette Duschsysteme bis zu Dusch- /Badewannenthermostaten.

Die 130 mm große Handbrause, die ein spannendes eckiges Design zeigt, bietet drei Funktionen: Neben einem samtweichen Relax-Duschstrahl können ein pulsierender Massagestrahl mit acht Düsen und ein kristallklarer, mittiger Laminarstrahl gewählt werden. Höhe, Position und Winkel der Handbrause lassen sich ohne einen zusätzlichen Bedienknopf einstellen. Die ebenfalls eckige XXL-Kopfbrause hat zwei individuellen Einstellmöglichkeiten: Relax Duschstrahl und Wasserfall. Die Silikondüsen von Hand- und Kopfbrause sind dank EasyClean besonders leicht zu reinigen und mit einem Finger von Kalk zu befreien. Auch das Umschalten der verschiedenen Strahlarten ist durch EasySwitch bequem mit einem Knopfdruck erledigt.

Verschiedene Glaselemente sorgen für einen hochwertigen Look. Die Thermostate sind für die Dusche mit einer Funktion und für die Badewanne mit zwei Funktionen erhältlich. Praktisch ist die Glasablage die sich perfekt in das Design integriert.

Die Bedienung des versenkbaren Push-Button-Thermostates ist komfortabel und sicher: Die präzise Temperaturregelung, die konstant die gewünschte Wassertemperatur hält, ist mit einer Sicherheitssperre bei 38° C ausgestattet. Die innovative CoolTap Technologie verhindert zudem, dass sich der Thermostatkörper aufheizt, und schützt damit sicher vor Verbrühungen.

Wahlweise verfügbar in klassisch glänzendem Chrom und im aktuellen tiefschwarzen Matt Black, setzt die neue Duschkollektion Infinity Showers besondere Akzente: Während sie sich in Chrom harmonisch in jede Badgestaltung einfügt, präsentiert sich Matt Black selbstbewusst markant und stilprägend im modernen Badezimmer.