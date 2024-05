6 neugebaute Reihenhäuser in Berlin werden mit den platzsparenden Hautec Geothermie-Wärmepumpe mit Wärmequelle PVT (Photovoltaik-Thermie-Kombination)-Module beheizt.

Die in 2023 fertiggestellten sechs neuen Reihenhäuser in Berlin werden mit der Wärmequelle PVT-Module (Kombination Sonnenstrom und Sonnenwärme) ausgestattet. Diese PVT-Module erzeugen unter anderem den Antriebsstrom der Wärmepumpe in den jeweiligen Häusern und sind auch gleichzeitig die Sole-Wärmequelle der Wärmepumpen.

Eingebaut wurde in jedem Haus das Hautec Modell HCS PN 225 KA mit ca. 7,2 kW B0/W35 für den Heizbetrieb Niedertemperatur / Fußbodenheizung mit untergebautem 200 l Trinkwarmwasserspeicher.

Ausgeführt als Absorberversion können die installierten Hautec Wärmepumpen HCS PN 225 KA Wärmequelleneintrittstemperaturen von minus 15°C bis plus 30°C nutzen.

Der untergebaute 200 l Trinkwarmwasserspeicher ist mit einem großem Wärmetauscher ausgestattet, so dass auch die Warmwasseranforderungen mit gehobenem Anspruch erfüllt werden.

Die Wärmequelle für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe besteht aus insgesamt 8x PVT-Modulen (Kombination Sonnenstrom und Sonnenwärme), die die Wärmequellenenergie ausreichend bereitstellen.

Eine übergeordnete Steuerung überwacht die Temperatur des Wärmequelleneintritts und steuert einen Mischer, der eine zu warme Wärmequellentemperatur den Bedürfnissen der Wärmepumpe anpasst.

Nicht nur in Einfamilienhäusern wird diese Lösung eingesetzt, auch in größeren Objekten wie eine Kindertagesstätte in Hamburg bis hin zu Quartierslösungen profitieren von der Kombination Wärmequelle PVT-Module mit Sonnenstrom für die Stromerzeugung und Sonnenwärme als Energie für den Betrieb von Wärmepumpen.

HAUTEC Sole-Wasser-Wärmepumpen von 5 bis 33 kW mit Kältemittel R290 und R407c sind mit einer Lieferzeit von aktuell 2 bis 3 Wochen verfügbar.

Hautec ist ein langjähriger Hersteller von Geothermie-Wärmepumpen mit Erfahrung mit natürlichen Kältemitteln und gehört zum französischen Familienkonzern Groupe Atlantic.