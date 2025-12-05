Bei dem Modell Geostone handelt es sich um eine moderne Duschwanne von höchster Qualität, mit einer Oberfläche, die über hervorragende Eigenschaften für den Einsatz im Bad verfügt.

Zum einen gibt es die Wanne in schneeweiß matt mit Mineralmarmor-Oberfläche, zum anderen gibt es die Möglichkeit eine glänzend weiße Oberfläche zu wählen, wobei die Wanne dann aus dem ebenfalls formstabilen und pflegeleichten Material Mineralguss besteht. Beide sind in jedem Fall rutschfest und gelten als sehr robust.

Sehr minimalistisch und in ihrer Linienführung zurückhaltend vermittelt die Wanne eine angenehme Eleganz, die der Gestaltung der Umgebung alle Möglichkeiten offenhält und jedem funktionalen und ästhetischen Bedürfnis gerecht wird.

Die Ablaufgarnitur wird standardmäßig mit einer Ablaufabdeckung in Chrom geliefert.

Eine Ablaufabdeckung in der Farbe des Wannenmaterials - schneeweiß matt oder weiß Glanz - ist exklusive wählbar. Die Ablaufposition befindet sich bei dem Modell Geostone Corta mittig am oberen Rand der kurzen Seite und bei unserem neuen Modell Geostone Pagina an der langen Seite. Einzig bei dem Modell Geostone Selectas, welches in den Größen 180 x 90 cm und 200 x 100 cm erhältlich ist, sitzt der Ablauf zentral in der Mitte der Duschwanne.

Wir verfügen über eine Vielzahl an Formaten von 80-200 cm in der Breite und 80-100 cm in der Länge und bieten Ihnen auf Anfrage auch Sondermaße. Das Zuschneiden vor Ort ist möglich. Alle Wannen haben eine innere Tiefe von 20 mm und etwa 35 mm Gesamthöhe. Außerdem gibt es die Wanne als Viertelkreiswanne Geostone Giro oder Fünfeckwanne Geostone Taglio und auf Anfrage auch in weiteren Farben.

