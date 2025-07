Split-Klimagerät Climate 7000i und Air-Serie Luftreiniger sind Matter-kompatibel ► Matter: Herstellerübergreifende Geräteintegration für nahtlose Kommunikation

Steuerung per HomeCom Easy App oder bestehenden smarten Lösungen

Pünktlich zur Sommersaison erweitert Bosch sein Produktportfolio um weitere Matter-zertifizierte Lösungen: Das Single-Split-Klimagerät Climate 7000i sowie die Luftreiniger Air 2000i, Air 4000i und Air 6000i sind ab sofort mit dem herstellerübergreifenden Verbindungsstandard Matter für Smart Home Geräte kompatibel. Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren von mehr Flexibilität, vereinfachter Bedienung und umfassender Kompatibilität in ihrem Smart Home - unabhängig von Herstellermarke oder Plattform.

Matter - eine Sprache für alle Geräte

In ihrem smarten Zuhause möchten Verbraucherinnen und Verbraucher Geräte unterschiedlicher Anbieter flexibel nutzen - dabei verlassen sie sich darauf, dass Geräte und Anwendungen sicher und zuverlässig kommunizieren. Matter, entwickelt von der Connectivity Standards Alliance (CSA), setzt genau hier an. Der offene Standard verspricht hohe Sicherheit und ermöglicht die geräteübergreifende Kommunikation zwischen Produkten verschiedenster Hersteller, vergleichbar mit einer gemeinsamen Sprache, die alle Matter-fähigen Geräte sprechen. Verbraucherinnen und Verbraucher können sicher sein, dass Matter-zertifizierte Geräte nahtlos zusammenarbeiten und sich als zukunftssichere Investition in ihr persönliches Smart-Home-Ökosystem integrieren. Die Bosch Split-Klimageräte und Luftreiniger sind jetzt ein Teil dieser zuverlässigen und benutzerfreundlichen Smart-Home-Umgebung.

Climate 7000i - smarte Kühlung mit Komfort

Das Single-Split-Klimagerät Climate 7000i von Bosch steht für effizientes und energiesparendes Kühlen bei ausgezeichnetem Raumklima. Neben komfortablen Funktionen wie Temperaturregelung, Zeitsteuerung und flüsterleisem Betrieb punktet das Gerät durch integriertes WiFi und ist jetzt auch mit dem Matter-Standard kompatibel. Nutzerinnen und Nutzer können die Climate 7000i flexibel über die Bosch HomeCom Easy App oder weitere Matter- kompatible Plattformen steuern.

Luftreiniger Air-Serie - gute Luft einfach gemacht

Die Luftreiniger Air 2000i, 4000i und 6000i entfernen effektiv Schadstoffe, Allergene und feine Partikel aus der Raumluft. Die neue Matter-Fähigkeit ermöglicht die nahtlose Integration in bestehende Smart-Home-Ökosysteme. Anwender profitieren von intuitiver Fernsteuerung und zuverlässiger Überwachung der Raumluftqualität von überall aus.

Bosch Home Comfort treibt Entwicklung des Matter-Standards voran

Tino Hirsch, Leitung Vertrieb und Marketing Bosch Home Comfort Deutschland erklärt dazu: „Matter steht für Konnektivität, Komfort und Zukunftssicherheit. Mit unserer Mitgliedschaft in der Connectivity Standards Alliance (CSA) bringen wir uns gezielt in die Weiterentwicklung des Standards ein. Unser Ziel: Smarte Lösungen für den Wohnbereich so einfach und zuverlässig wie möglich zu gestalten.“ Mit den neuen Matter-zertifizierten Geräten unterstreicht Bosch Home Comfort seinen Anspruch, Komfort und Vernetzung im Zuhause stetig zu verbessern.