Der AFRISO Zonenverteiler HSM ersetzt den klassischen Kesselverteiler oder die hydraulische Weiche. Die leichte, modulare Systemlösung bietet aber noch viele Zusatznutzen für die Herausforderungen durch Hybridsysteme oder Pufferspeicher in der Wärmeverteilung. HSM lässt sich flexibel erweitern und für jeden Anwendungsfall maßschneidern.

Die Anforderungen an die Wärmeverteilung werden immer komplexer. Mit dem zum Patent angemeldeten Zonenverteiler HSM präsentiert AFRISO zu den Messen SHK Essen und IFH Intherm in Nürnberg eine modulare Systemlösung, die sich flexibel erweitern und für jeden Bedarf maßschneidern lässt.

Modularer Aufbau schafft vielfältige Möglichkeiten

Der neuartige Zonenverteiler HSM für die Wärmeverteilung deckt flexibel einen großen Anwendungsbereich bei Neubau und Modernisierung, sowohl in Ein- als auch in Mehrfamilienhäusern mit entsprechend vielen Heizzonen ab. Die einzelnen Pumpengruppen – neu in 90 mm sowie im bekannten Format 125 mm – lassen sich nach Bedarf modular erweitern. Die neue 90-er Pumpengruppe ist aus hochwertigen Polymeren gefertigt und zeichnet sich durch ihr schlankes Design aus. Sie ist vielseitig für alle Anwendungsfälle der Wärmeverteilung nutzbar, ob direkt, gemischt oder als Festwertsystem.

Hohes Maß an Flexibilität bei der Installation

Eine weitere Besonderheit: Der Zonenverteiler ermöglicht erstmals ein variables Umstecken der der System-/ Entlüftungskomponenten, sodass der Abgang zur Pumpengruppe wahlweise nach oben, unten oder seitlich erfolgen kann, um unterschiedlichen Raumbedingungen und Leitungszuführungen – insbesondere in der Modernisierung – gerecht zu werden.

Im Vergleich zu herkömmlichen Kesselverteilern lässt sich der Zonenverteiler durch einen Segmenttausch flexibel auf die baulichen Gegebenheiten und Anschlusssituationen der Wärmepumpe einrichten.

Mit diesem hohen Maß an Flexibilität, den kompakten Maßen sowie der modularen Erweiterbarkeit schafft der Zonenverteiler HSM alle Voraussetzungen, um mit nur einem System unterschiedlichste, individuell benötigte Kesselverteiler zu realisieren. Durch die Rotation des Verteilers oder einen Segmenttausch kann flexibel auf die baulichen Gegebenheiten reagiert werden. Ob Vorlauf rechts, Vorlauf links oder mehr Abstand zwischen den Rohren – um die Verbindung zum Wärmeerzeuger einfacher zu verwirklichen sind der Flexibilität nahezu keine Grenzen gesetzt.

Ein zusätzlicher Clou: Durch Ersatz eines integrierten Sperrstopfens gegen einen Blindstopfen wird aus einem „klassischen Kesselverteiler“ mühelos ein Verteiler mit hydraulischer Weichenfunktion. Ist in der Hydraulik ein Bypassventil vorgesehen, so kann ein Differenzdruck-Überströmventil direkt in ein Endstück des Verteilers eingesteckt werden. Somit entfällt zusätzliche Verrohrung und Arbeitsaufwand. Auch die Lagerhaltung wird ganz nebenbei drastisch reduziert.

Zeitgewinn und Fehlervermeidung

Das Fachhandwerk kann somit kundenindividuelle Anforderungen wesentlich effizienter und zeitsparender umsetzen, auf diese Weise ein hohes Maß an Kompetenz gegenüber den Auftraggebern vermitteln sowie mögliche Fehlerquellen und Herausforderungen vermeiden. Dank der vorgefertigten Baugruppen werden die Installateure von der Erstellung einer bauseitig komplexen Hydraulik entlastet – das spart Kosten für Fittings sowie erhebliche Arbeitsstunden ein. Gleichzeitig ist eine konstant hohe Qualität und korrekte Ausführung der Montage gewährleistet, sodass die Wärmeverteilung und die verschiedenen Systeme optimal mit einem effizienten Energiebedarf zusammenarbeiten.

So profitieren Fachhandwerker vom Zonenverteiler

Mit dieser neuen Art der Wärmeverteilung lassen sich unterschiedlichste Anforderungen individuell realisieren, von der reinen Wärmepumpenanlage über die funktionssichere Einbindung eines Pufferspeichers oder die Nutzung von Solarthermie bis hin zur Realisierung von Hybridanlagen, bei denen in der Modernisierung vorhandene Heiztechnik um eine Wärmepumpe erweitert wird. Dank des modularen Aufbaus kann das Heizungsfachhandwerk unterschiedlichste Konstellationen in der Wärmeverteilung auf denkbar einfache, zeitsparende und effektive Weise verwirklichen.

Die Montage der Wärmeverteilung erfolgt ebenso unkompliziert mittels einer robusten Metallschiene und einstellbarer Wandabstände von 80 bis 130 mm.