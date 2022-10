Von dem Bad der Zukunft erwarten wir vor allem eines: Es soll den Sinnen schmeicheln und der Seele guttun. Wie das geht, davon hat jeder eine ganz individuelle Vorstellung. Aber egal ob kreativer Retro-Style, cooles Industrial oder aufgeräumter Japandi-Look: Ein paar Basics sind für jedes Traumbad unverzichtbar. Dazu gehören vor allem nachhal­tige, langlebige Materialien und ein zeitlos schönes Design, das sich selbst zurücknimmt - und stattdessen den Menschen, die Familie und die Persönlichkeit in den Fokus rückt.

Ganzheitliche Bad-Konzepte

Keramik, Möbel, Armaturen - bei einer stimmigen Badgestal­tung greifen alle Komponenten ineinander. Deshalb launcht Vil- leroy & Boch aktuell ein eigenes, umfassendes Armaturen-Sor- timent in bewährter Markenqualität. Mit Subway 3.0, Architec- tura Square und Loop & Friends greifen die neuen Armaturen den Stil der beliebtesten Bad-Kollektionen auf und deklinieren ihn konsequent durch. Serien wie Liberty und Dawn lassen sich dagegen mit allen Villeroy & Boch-Kollektionen kombinieren. Für harmonische Bäderwelten wie aus einem Guss, in denen man sich restlos wohlfühlen kann.

Passende Möbel runden das Gesamtbild ab und bringen Wohn­lichkeit ins Bad: Zum Beispiel die genau auf die Keramik abge­stimmten Möbel von Subway 3.0 oder Finion - aber auch uni­verselle Möbelplattformen wie Collaro oder Legato. So findet jeder die nötigen Zutaten sein ganz persönliches Traumbad!

Wunderbar wandelbar

Wir finden: Das Bad soll sich zuallererst nach den Menschen richten, die es benutzen. Dazu gehört ein gewisses Maß an Fle­xibilität. Kollektionen von Villeroy & Boch lassen sich je nach Geschmack ganz unterschiedlich inszenieren und fügen sich harmonisch in verschiedene Stilwelten ein. Dazu trägt die zeit­los schöne Formensprache der Keramik bei, genau wie die große Auswahl an Möbelfronten und Optiken.

Auch unterschiedliche Farboptionen bei der Keramik, matte und glänzende Oberflä­chen und das Colour on Demand-Konzept für Badewannen er­öffnen ein Maximum an unterschiedlichen Gestaltungsmöglich­keiten. Wer sich unsicher ist, welcher Stil infrage kommt, der findet Inspirationen unter www.villeroyboch.com/stilfinder, auf Instagram www.instagram.com/villeroyboch/ oder Pinterest www.pinterest.com/villeroyundboch/

Eines für Alle: Das Familienbad

Vor allem am Morgen gilt: Das Bad ist Anlaufstelle Nummer Eins für die ganze Familie. Es muss daher ein wahrer Alleskön­ner sein. Leicht sauber zu halten, nachhaltig, gut durchdacht und hoch funktional.

TwistFlush Universo mit seiner supersauberen, wassersparen­den Spültechnologie passt mit seiner zeitlos-modernen Optik in jedes Bad-Interieur. Und spart bei einer 4-köpfigen Familie rund 19.700 Liter* Wasser pro Jahr. Ein wahres Hygiene-Wunder - nicht nur dank der kraftvollen Wirbeltechnologie, sondern auch dank bewährter Entwicklungen wie DirectFlush, CeramicPlus und AntiBac.

Was Familien außerdem brauchen: Reichlich Stauraum und ei­nen geräumigen und gut organisierten Waschplatz - wenn nötig als Doppellösung. Ein weiteres cleveres Familien-Feature: Dank

Anti-Fingerprint bleiben matte Möbelflächen länger sauber. So hält das Bad den vielfältigen Anforderungen des Familienlebens mühelos stand - und macht vor allem jeden Tag Freude.

*4-Personen-Haushalt, im Vergleich zu einer konventionellen 6-Liter-Spülung. Durchschnittliche Nutzung: 5 x pro Tag / pro Person, basierend auf Angaben des Umweltbundesamtes Deutschland.